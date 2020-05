La Bundesliga anómala: más kilómetros recorridos y más faltas

EFE/EPA/MARTIN MEISSNER

Berlín, 20 may (EFE).- El reinicio de la Bundesliga, en condiciones anómalas no solo por los partidos a puerta cerrada sino también por el escaso tiempo de preparación específica, ha dejado estadísticas curiosas que demuestran que se recorrieron más kilómetros que el promedio y se cometieron más faltas.

Esos dos datos pueden obedecer a la forma como se ha dado la preparación. Los jugadores han tenido tiempo para mantener la forma física -algunos dicen que no habían corrido nunca tanto en su vida- pero volvieron tarde a los entrenamientos en grupo.

Como promedio, en la primera jornada posterior al parón del coronavirus los jugadores de cada equipo recorrieron 116,4 kilómetros. La media de la primera ronda había sido de 116,2 kilómetros, según el banco de datos de la revista "Kicker".

Si se compara con la primera jornada de la temporada se recorrieron incluso dos kilómetros más.

El número de faltas, en cambio, aumentó a 12,9 frente al promedio de 11,3 por partido.

La cifra es significativa sobre todo si se tiene en cuenta que el número de duelos individuales por el balón disminuyó a 104 frente al promedio de la temporada que es de 112.

Los duelos individuales por el balón están precisamente entre aquellos elementos del fútbol para el cual hubo poco tiempo de preparación, lo que puede explicar que haya menos y, también, que en los que hay se produzcan ahora más faltas.

También han disminuido los regates exitosos por partido, que fueron de 8,3 mientras que el promedio de la temporada es de 10,7.