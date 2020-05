Johnson promete 25.000 rastreadores de contagios en Reino Unido el 1 de junio

EFE/EPA/ANDY RAIN

Londres, 20 may (EFE).- El primer ministro británico, Boris Johnson, prometió este miércoles que para el 1 de junio habrá en el Reino Unido 25.000 personas dedicadas a detectar y trazar cadenas de contagio de la COVID-19, como parte del plan del Gobierno contra la pandemia.

En su comparecencia semanal ante la Cámara de los Comunes, seguida por la mayoría de los diputados de forma telemática, Johnson afirmó que estos empleados rastrearán "los contactos de 10.000 casos nuevos al día", entre críticas de la oposición laborista de que el Ejecutivo ha fallado en el seguimiento y la contención del virus.

El líder del Partido Laborista, Keir Starmer, reprochó al Gobierno haber desatendido en particular las residencias de ancianos, al no hacer desde el principio un test a las personas mayores hospitalizadas para garantizar que estaban libres del coronavirus antes de darles el alta.

"A nadie se le dio de alta para regresar a una residencia de ancianos sin la expresa aprobación de un médico", se defendió el conservador Johnson.

El programa de detección y rastreo de contagios, ayudado por una aplicación para móvil que se está probando, es clave en el plan del Gobierno para prevenir la propagación del virus, después de empezar la pasada semana el proceso gradual de desconfinamiento.

El Reino Unido es el país europeo con más muertes por la COVID-19, con 35.341 confirmadas por test, de las cuales se estima que al menos un tercio han ocurrido en residencias de ancianos.

Johnson informó hoy de que han fallecido hasta ahora 181 empleados del servicio nacional de salud (NHS, en inglés) y 131 de residencias de ancianos, que se han quejado en numerosas ocasiones de falta de equipamiento de seguridad adecuado.