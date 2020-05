Honduras y la Cruz Roja diseñan hoja de ruta para atender migrantes por COVID-19

Un hombre cruza la Plaza Central en Tegucigalpa (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 20 may (EFE).- La Secretaría de Salud de Honduras y el Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) acordaron este miércoles diseñar una hoja de ruta para recibir y atender a migrantes irregulares deportados de Guatemala, Estados Unidos y México durante la emergencia por el coronavirus, informó una fuente oficial.

Autoridades sanitarias de Honduras y representantes del Comité de la Cruz Roja dialogaron sobre la población vulnerable, especialmente privados de libertad y migrantes retornados, a quienes se busca garantizar atención médica y respeto a sus derechos, indicó la Secretaría de Salud en un comunicado.

La representante del CICR en Honduras, Sophie Lisa de Vris, dijo que el Comité Internacional de la Cruz Roja busca apoyar a la Secretaría de Salud a fortalecer y habilitar espacios de aislamiento para migrantes retornados al país que deben guardar una cuarentena debido a la propagación del COVID-19.

Además, pretende contratar personal de manera permanente en los tres Centros de Atención al Migrante Retornado del país centroamericano.

"Trabajamos en conjunto con la Secretaría de Salud para implementar actividades con las diferentes poblaciones del país: migrantes, privados de libertad, hospitales, ahora estamos viendo cómo podemos apoyar en esta crisis de COVID-19, pero también para continuar con las actividades que desde un par de años llevamos ejecutando", explicó.

Destacó además que la manera de retorno de los migrantes "está variando, así como la necesidad de establecimiento de medidas de manejo sanitario para la reducción del contagio, tanto de la población que retorna al país como de la general".

El CICR coordinará con las autoridades del departamento de Cortés, la región más afectada por el COVID-19, con 1.852 contagios y 121 muertos, para apoyar de manera técnica a los Centros de Atención al Migrante Retornado, añadió.

Al menos 20.182 hondureños han retornado este año a Honduras deportados, vía terrestre, de diferentes países, según cifras de la Cruz Roja.

ALTA VULNERABILIDAD EN CÁRCELES

En las cárceles de Honduras los presos sufren una "alta vulnerabilidad y grandes posibilidades de contagio por encontrarse en espacios cerrados", dijo Cinthia Díaz, también de la CRIC.

La Secretaría de Salud y el Instituto Nacional Penitenciario ha "hecho alianzas para poder fortalecer los servicios y mejorar la calidad de vida y la salud de los privados”, subrayó.

En la reunión también participó el viceministro de Salud, Roberto Cosenza; la jefe de la región metropolitana de Salud, Lesbia Villatorio, y la directora departamental de la región metropolitana, Dinora Nolasco.

"A estas personas no las queremos ver como un paciente enfermo de COVID-19, sino más bien como una persona integral", enfatizó Cosenza.

Resaltó que la Secretaría de Salud y la CRIC buscan "fortalecer los protocolos" en los tres Centros de Migrantes Retornados (CAMR).

Los tres centros se ubican en Corinto, en el sector de Omoa (caribe); el aeropuerto internacional Ramón Villeda Morales y el Centro Belén, ambos en San Pedro Sula (norte).

MEJORA DE INFRAESTRUCTURA

El alto funcionario recomendó al Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (SINAGER) mejorar la infraestructura en albergues y la implementación de personal médico y psicólogos para los migrantes.

"Hemos estado abordando estos temas con la Cruz Roja Internacional y como debemos trabajar para fortalecer todas estas etapas que un migrante hondureño pasa al momento de llegar por vía terrestre al territorio nacional", explicó.

Cosenza indicó que esta "parte emocional, no solo la requieren los hondureños deportados, sino todos los que han estado encerrados durante esta cuarentena, personal médico en los centros asistencial y demás personas que de una u otra manera le afectado el tema del virus".

La Secretaría de Salud y el CICR acordaron además trabajar en un mecanismo para validar los resultados emitidos en otros países, ya que deben ser refrendados localmente por las autoridades, según la información.