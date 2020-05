Honduras decreta estado de emergencia en una cárcel por caso positivo de COVID-19

Vista de los alrededores de la prisión de El Porvenir, departamento central de Francisco Morazán (Honduras). EFE/Gustavo Amador/Archivo

Tegucigalpa, 19 may (EFE).- El Instituto Nacional Penitenciario de Honduras declaró este martes el "estado de emergencia" en la cárcel del municipio de El Porvenir, cercana a Tegucigalpa, para evitar la propagación del coronavirus, tras confirmar el contagio de un preso.

Las autoridades penitenciarias informaron sobre la medida en un comunicado en el que detallan que a partir de hoy la prisión de El Porvenir, en el departamento central de Francisco Morazán, no recibirá presos remitidos por los diferentes juzgados, y que la cárcel será cerrada.

La medida fue tomada por el Instituto Penitenciario tras confirmar que uno de los presos dio positivo por coronavirus SARS-CoV-2, mientras otros cinco se mantienen en una zona de aislamiento, añadió.

El pasado 14 de mayo seis presos "presentaron síntomas respiratorios y cuadros febriles", por lo que fueron aislados en el centro penal y luego las autoridades coordinaron con la regional de Salud que les realizarán pruebas de COVID-19, dando positivo en el test uno de ellos, señala el comunicado.

El recluso que ha dado positivo en la prueba está "en el área para la atención y tratamiento para personas sospechosas o confirmadas con el virus", agregó.

El personal médico que trabaja en los centros penales "imparte a las personas en privación de libertad, así como al personal operario y administrativos, charlas preventivas e ilustrativas sobres los síntomas, tratamiento y manejo de pacientes con COVID-19", aseguró el Instituto Penitenciario.

Las autoridades penitenciarias indicaron que la institución ha venido aplicando desde diciembre de 2019 protocolos de bioseguridad establecidos por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

El protocolo se bioseguridad "se cumple" en todos los centros penales del país centroamericano e incluye una "evaluación médica para las personas de primer ingreso, así como para privados de libertad y personal operativo y administrativo que presenten algún síntoma similar a los relacionados con COVID-19", destacó la institución.

El Instituto Penitenciario declaró el pasado fin de semana el estado de emergencia en la Penitenciaría Nacional, la principal cárcel del país, tras confirmar el primer caso de enfermedad en un recluso de esa cárcel.

El pasado 20 de abril, un preso, de 52 años, murió por coronavirus en la cárcel de Ilama, departamento de Santa Bárbara, en el occidente de Honduras.

Los privados de libertad, según el Instituto Nacional Penitenciario, no han recibido visitas desde mediados de marzo, pero las autoridades realizaron una toma masiva de muestras de coronavirus entre los reos para confirmar posibles casos.

Honduras registra hasta ahora 2.798 casos positivos de la mortal enfermedad, 146 fallecidos y 340 recuperados, según cifras oficiales.