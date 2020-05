HBO Max anuncia nuevos socios antes de su lanzamiento

Por Helen Coster

(Reuters) - HBO Max, el próximo servicio de streaming de WarnerMedia, propiedad de AT&T Inc, informó el miércoles que varios nuevos socios transmitirán su contenido, pero sigue sin anunciar algún acuerdo con Comcast Corp, Amazon.com Inc o Roku Inc.

HBO Max estará disponible en Altice USA Inc, Cox Communications, Microsoft Corp, National Cable Television Cooperative (NCTC), Samsung, Sony Interactive Entertainment y Verizon Communications Inc cuando se lance el 27 de mayo, anunció la empresa.

La compañía había revelado previamente acuerdos de distribución con Apple Inc, Charter Communications Inc, Hulu y Google y YouTube TV de Alphabet Inc.

HBO Max saldrá al mercado en un momento de alta demanda por nuevo contenido, en medio de medidas de confinamiento en todo el mundo por el coronavirus, aunque los ingresos de los consumidores pueden haberse visto afectados por la pandemia.

El servicio costará 15 dólares por mes para los clientes que no son de AT&T. WarnerMedia también ofrece ofertas de menor costo y ha dicho que HBO Max será gratuito para algunos clientes de AT&T tras su lanzamiento.

HBO Max entrará a competir en un saturado mercado del streaming que es dominado por Netflix Inc, Walt Disney Co, propiedad de Disney+, y Amazon Prime Video.

(Reporte de Helen Coster en Nueva York. Editado en español por Rodrigo Charme)