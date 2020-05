El sindicato de Jugadores aún ve muchos obstáculos para iniciar la temporada de la NFL

El comisionado de la NFL, Roger Goodell. EFE/ Larry W. Smith/Archivo

Cleveland (EE.UU.), 20 may (EFE).- J.C. Tretter, centro de los Browns de Cleveland, nuevo presidente del Sindicato de Jugadores, dijo que no quiere ser muy optimista sobre un inicio pronto de la temporada de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL).

Tretter indicó que la pandemia del coronavirus ha creado demasiadas incógnitas para especular sobre cómo será el fútbol a medida que avanza el año.

En una videoconferencia de prensa indicó que "ésta (el coronavirus) es una enfermedad de contacto, y nosotros jugamos un deporte de contacto".

Las declaraciones de Tretter se dan el mismo día en que algunos equipos comenzaron a reabrir sus instalaciones, aunque los jugadores y entrenadores aún no tienen permitido entrar a la sede del club.

Los empleados de los Browns continúan trabajando de forma remota mientras la organización trabaja para finalizar sus planes de reapertura.

El programa virtual voluntario de temporada baja de la NFL está programado para ejecutarse hasta el 29 de mayo, pero la liga ya lo ha extendido una vez y podría hacerlo nuevamente.

Los Browns están programados para comenzar el campamento de entrenamiento a fines de julio, iniciar la pretemporada el 15 de agosto y el campeonato regular el 13 de septiembre.

En un memorando que el comisionado de la NFL, Roger Goodell, envió a los 32 equipos la semana pasada, escribió que la liga está trabajando con el sindicato "en el desarrollo de protocolos que podrían permitir que un cierto número de jugadores regrese a las instalaciones del club tan pronto como el próximo mes".

Pero Tretter explicó que "hay una larga lista de obstáculos" que deben ser eliminados antes de que los jugadores se sientan cómodos para volver al trabajo en el sentido tradicional, y mucho menos para competir.

"Hay un nivel de riesgo de todo tipo y debemos valorar el asunto en profundidad", valoró Tretter.

"En este momento estás enfrentando un nivel de riesgo al ir al supermercado. Siempre habrá un nivel de exposición que las personas enfrentarán en esto. Así que no creo que lleguemos a un punto en el que no exista riesgo de exposición", agregó.

El jugador indicó que "entrar en contacto con otras personas es un riesgo de exposición. Así que eso nunca será cero".

"Nuestro trabajo (en el sindicato) es tratar de lograr que sea lo más cercano posible a cero, y es por eso que se tiene que mirar todo", apuntó.

Tretter señaló que "obviamente las pruebas (de detección) tendrán que ser realmente importantes" para que la liga inicie la temporada.

Pero Tretter también enfatizó repetidamente la importancia de estar abierto a nuevas ideas.

El director médico del sindicato, Thom Mayer, informó que la liga se está asociando con la marca de anteojos Oakley para explorar la posibilidad de diseñar máscaras faciales con material quirúrgico o N95.

"Creo que no es una mala idea en este momento, y tienes que pensar fuera de lo tradicional", admitió Tretter cuando se le preguntó sobre el innovador concepto de máscara facial.

Agregó que "sólo porque sea una idea no significa que las cosas vayan a suceder definitivamente, pero se debe explorar y entender".

Desde que la crisis de salud global ha cambiado la vida cotidiana, Tretter ha participado en conferencias telefónicas quincenales que el sindicato ha realizado para que los jugadores y sus esposas aborden las preocupaciones de COVID-19.

"Nuestra prioridad siempre será la salud y la seguridad de los jugadores, y generalmente cuando dices eso, te refieres a cosas que suceden en el campo", destacó Tretter. "Obviamente, el juego toma un nuevo significado con todo lo que pasa".

"El énfasis siempre está en la población de edad avanzada y los efectos del virus, pero hay muchas personas con afecciones subyacentes dentro de nuestra liga", admitió.

El jugador consideró que "la gente ve a los atletas profesionales como una especie de robots invencibles que siempre están en la mejor forma y no hay grietas en la armadura, pero realmente ese no es el caso".

Tretter subrayó que cree que alcanzar un acuerdo entre la liga y el sindicato sobre el regreso al campo "todavía es una opción que falta por decidir".