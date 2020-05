El mayor partido opositor paraguayo aparta a senadores y anuncia "saneamiento"

La decisión afecta a los senadores José Ledesma, Bartolomé Ramírez (en la imagen), Blas Lanzoni y Fernando Silva Facetti. EFE/Andrés Cristaldo/Archivo

Asunción, 20 may (EFE).- El Partido Liberal, el mayor de la oposición de Paraguay, anunció este miércoles la expulsión de su Directorio de cuatro senadores que avalaron la elección como ministro de la Corte Suprema de un candidato del Gobierno, al tiempo que convocó a una convención para "sanear" la formación.

La decisión afecta a los senadores José Ledesma, Bartolomé Ramírez, Blas Lanzoni y Fernando Silva Facetti, anunció el presidente del partido, Efraín Alegre, en un vídeo en el señala que esos legisladores ya votaron antes "en contra de la gente, en contra de los paraguayos".

Y señaló a los mismos como "parte de ese equipo de 25 senadores que responde al sistema mafioso que gobierna Paraguay" y que en la legislatura anterior (2013-2018) fueron funcionales al presidente Horacio Cartes, antecesor del actual mandatario, Mario Abdo Benítez, ambos del conservador Partido Colorado.

Alegre anunció la designación de los respectivos suplentes de cada uno, así como la convocatoria de una convención partidaria en fecha sin precisar, para "sanear el partido de una vez por todas y recuperar la línea histórica, la que ha enfrentado y resistido al "stronismo", en referencia a la dictadura del general Alfredo Stroessner (1954-1989).

En ese sentido, Alegre dijo defender "ese liberalismo que no se vende, ese liberalismo capaz de producir la propuesta de cambio que el Paraguay necesita, un Paraguay sin mafias".

El anuncio se produjo un día después de que 24 senadores de un total de 45 ratificaron la nominación de César Diesel como nuevo miembro de la Corte Suprema de Justicia de una terna de tres candidatos.

Previamente, varios legisladores, incluido el histórico senador colorado Juan Carlos Galaverna, criticaron la conformación de la terna por presuntas irregularidades y plantearon su devolución al Consejo de la Magistratura, aunque esta moción no prosperó en la votaciones.

El Senado está presidido este año por Blas Llano, líder de la facción del Partido Liberal enfrentada a Alegre.

Poco después de la sesión extraordinaria del Senado, Abdo Benítez confirmó la elección de Diesel como nuevo integrante de la Corte, de nueve miembros.

Diesel reemplazará a Miryam Peña, que en enero pasado se acogió a la jubilación.