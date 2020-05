El máximo líder talibán cree que el acuerdo con EEUU puede poner fin a la guerra

Varias personas participan en una peregrinación por la paz entre Lashkar Gah y Musaqala a su paso por Helmand (Afganistán). EFE/ Watan Yar/Archivo

Kabul, 20 may (EFE).- El máximo líder talibán, el mulá Haibatullah, se refirió por primera vez este miércoles al acuerdo firmado en febrero con Estados Unidos como una "oportunidad crucial", un "logro extraordinario" y un "instrumento poderoso" que puede poner fin a casi dos décadas de guerra en Afganistán.

"La firma del histórico acuerdo con EEUU y el consiguiente fin de la ocupación es un logro extraordinario para el Emirato Islámico (como se autodenominan los talibanes)", afirmó el jefe talibán en un mensaje de felicitación por Eid al-Fitr, la festividad musulmana que marca el fin del Ramadán y que tendrá lugar en los próximos días.

"La implementación de este acuerdo puede ser un instrumento poderoso para poner fin a la guerra entre Estados Unidos y nuestro país, establecer la paz y un sistema islámico en nuestra patria", añadió el mulá Haibatullah.

Los talibanes, dijo, están "comprometidos" con el acuerdo del pasado 29 de febrero en Doha, que prevé la retirada de las tropas estadounidenses en 14 meses, e instó a EEUU a cumplir lo acordado y no permitir que esta "oportunidad crucial se desperdicie".

"Insto a los funcionarios estadounidenses a que no le den a nadie la oportunidad de obstruir, retrasar y finalmente hacer fracasar este acuerdo internacionalmente reconocido", remarcó.

El mensaje del jefe talibán alude a la resistencia del Gobierno afgano a liberar a 5.000 prisioneros talibanes como un primer paso para comenzar las conversaciones intraafganas.

IMPLANTACION DE LA SHARIA

Haibatullah dijo que tras el fin de la "ocupación", uno de sus objetivos principales es "establecer un sistema islámico" en Afganistán que, prometió, no tendrá una política de monopolio y otorgará derechos a todos.

"A individuos que tienen reservas sobre el futuro sistema político después del fin de la ocupación: el Emirato Islámico una vez más asegura a todos que no tiene una política monopolista, a todos los miembros masculinos y femeninos de la sociedad se les otorgarán los derechos debidos, nadie sentirá ninguna sensación de privación o injusticia y todo el trabajo necesario para el bienestar, la durabilidad y el desarrollo de la sociedad se abordará a la luz de la divina ley (islámica) sharía", dijo el líder.

Además, añadió, los talibanes ahora buscan "tener relaciones fraternales con los países islámicos".

Una vez más, pidió a las organizaciones humanitarias que tomen todas las medidas necesarias para la liberación segura y rápida de sus prisioneros de las cárceles del Gobierno afgano.

El acuerdo entre Estados Unidos y los talibanes estipula que 5.000 prisioneros talibanes debían ser liberados a cambio de 1.000 prisioneros de las fuerzas gubernamentales antes de que las dos partes iniciaran conversaciones de paz.

Sin embargo, después de que las negociaciones técnicas sobre el intercambio de prisioneros entre Kabul y los talibanes fracasaran a principios de abril, ambas partes comenzaron a liberar unilateralmente a los prisioneros.

Kabul ha liberado a 1.000 prisioneros talibanes hasta ahora, mientras que los talibanes liberaron a unos pocos cientos de reos gubernamentales, aunque el proceso se detuvo temporalmente tras el aumento de la violencia en las últimas semanas.