El gigante Rolls-Royce planea la supresión de 9.000 empleos. EPA/ANDY RAIN/Archivo

Londres, 20 may (EFE).- El gigante aeroespacial Rolls-Royce informó este miércoles de que tiene planes para suprimir, al menos, 9.000 puestos de trabajo a raíz del desplome de la industria de la aviación por la pandemia de la COVID-19.

Estos recortes en la empresa, que tiene una fuerza laboral global de 52.000 personas, forman parte de una "gran reorganización" del negocio para adaptarse a la caída de la demanda.

La compañía, que fabrica principalmente motores para aviones, precisó que la eliminación de empleos supondrá unos ahorros de 700 millones de libras (798 millones de euros).

Además, Rolls-Royce espera recortar gastos en sus plantas y en otras de sus áreas para fortalecer su situación financiera.

"Esta no es una crisis creada por nosotros. Es una crisis que afrontamos y tenemos que lidiar con ella", señaló este miércoles su consejero delegado, Warren East.

Las aerolíneas, clientes de Rolls-Royce, han tenido que adaptarse ante la crisis y "nosotros también tenemos que hacerlo", agregó.

"Saber que ya no hay más un trabajo para uno es una perspectiva terrible y es especialmente dura cuando todos nosotros estamos orgullosos de trabajar para Rolls-Royce, pero tenemos que tomar decisiones difíciles para que nuestro negocio supere estos momentos sin precedentes", puntualizó East.