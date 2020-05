El centenario capitán Moore condecorado por Isabel II tras recaudar fondos para la Sanidad británica

El centenario veterano de la segunda Guerra Mundial Tom Moore, acompañado de su familia, el pasado 16 de abril. EFE/EPA/VICKIE FLORES/Archivo

Londres, 20 may (EFE).- El centenario veterano de la segunda Guerra Mundial Tom Moore será condecorado como "caballero" por la reina Isabel II tras recaudar 33 millones de libras (37 millones de euros) para el sector sanitario británico dando cien vueltas a su jardín con su andador, informó este miércoles el Gobierno.

El primer ministro, el conservador Boris Johnson, ha afirmado que el capitán, que recibirá el tratamiento de "Sir" tras ser honrado en una futura ceremonia, es "un verdadero tesoro nacional" que iluminó a la nación "en medio de la niebla del coronavirus".

En su cuenta de Twitter, el exmilitar declaró sentirse "abrumado" por este nuevo hito y agradeció el inesperado honor al Gobierno, la reina y los ciudadanos británicos, a los que dijo: "continuaré a vuestro servicio".

Moore se convirtió en un héroe nacional cuando logró su objetivo, planteado con fines benéficos, de rodear un centenar de veces su vivienda en el condado inglés de Bedfordshire, con ayuda de su caminador, antes de cumplir cien años el pasado 30 de abril.

Su meta de recaudar 1.000 libras (1.118 euros) se vio superada con creces por la solidaridad de millones de personas en el Reino Unido que se sintieron cautivadas por sus esfuerzos.

Desde entonces, Moore ha recibido el título honorífico de coronel del Ministerio de Defensa y ha lanzado un sencillo musical junto con el cantante Michael Ball con una versión del clásico "You'll never walk alone", que llegó al número uno de las listas de ventas.

Su hazaña inspiró además a la veterana rusa de la segunda Guerra Mundial Zinaída Kórnieva, de 97 años, que realiza un blog diario a fin de recaudar dinero para las familias de los médicos muertos en Rusia en la batalla contra el coronavirus.

Kórnieva dedicó un vídeo al capitán británico y le prometió como regalo de cumpleaños coserle "desde Rusia con amor" unos calcetines para el invierno, que ya le envió por correo urgente.

"Juntos derrotamos en 1945 al Fascismo y ahora juntos combatimos el virus. No le puedo prometer que vaya a dar cien vueltas alrededor de mi jardín, ya que hace mucho que no salgo de casa, pero prometo contar cada día historias sobre la guerra y mi vida. ¡Juntos ganaremos!", aseguró la heroína rusa.