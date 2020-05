Demanda de caviar comienza a repuntar para exportador uruguayo

(Bloomberg) -- El productor uruguayo de caviar Estuario del Plata comenzó a recibir pedidos de importadores estadounidenses, europeos y rusos, después de que sus ventas prácticamente se detuvieran durante dos meses debido a la pandemia de coronavirus.

“Con todos los clientes que hablamos hay cierto optimismo que todo empieza a mover”, dijo su gerente general, Facundo Márquez, en una entrevista telefónica.

Uruguay es el único productor de caviar en América Latina, con Estuario del Plata y Black River Caviar operando granjas de esturiones en el río Negro, al interior del país.

Estuario del Plata comenzó su cosecha anual este mes y planea producir hasta siete toneladas métricas de caviar en 2020, en comparación con las seis del año pasado, dijo Márquez. “Vamos a producir todo lo que podamos. Prevemos que la demanda que va a haber igual va a ser suficente para todo lo que producimos”.

Nota Original:Caviar Demand Is Starting to Recover for Latin American Exporter

