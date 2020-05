Dar ejemplo, objetivo del karateca panameño Cención en tiempos de cuarentena

Fotografía cedida de archivo particular, fechada el pasado 15 de mayo, muestra al karateca panameño Héctor Cención durante una sesión de entrenamiento en Ciudad de Panamá (Panamá). EFE/ Archivo Particular Héctor Cención

Panamá, 20 may (EFE).- El karateca panameño Héctor Cención, quien se ha mantenido entrenando y compitiendo de manera virtual estos meses de cuarentena en Panamá debido a la pandemia de Covid-19, señaló a EFE que los atletas deben dar el ejemplo y apoyar al prójimo en estos tiempos difíciles.

"Como atletas estamos siempre pasando por situaciones difíciles, no solo en cuarentena, por eso debemos apoyar a nuestro prójimo. Nuestra formación nos lleva a ver todo de una manera diferente, tenemos mayor fuerza psicológica, por eso nos queda dar el ejemplo y ayudar", precisó el medallista de bronce para Panamá en Panamericanos de Lima 2019, en la modalidad de katas.

Cención, quien vive en San Isidro, en el área Metropolitana, ha adecuado su casa, en donde vive con su familia (cinco personas), para seguir mejorando su nivel de competencia y poder cumplir sus metas.

"Todo lo que hago en estos momentos está enfocado en los Juegos Olímpicos, por ahora es mi meta a largo plazo", señaló el karateca de 21 años.

Apuntó que mientras está en su casa comienza su rutina diaria de entrenamientos con "35 minutos en la bicicleta estática".

El trabajo de Cención luego de pedalear es buscar mayor masa muscular por medio de las pesas.

"Entreno todos los días, ahora estoy más animado que nunca, para estar más fuerte, para cuando acabe esto de la cuarentena estar al máximo, para representar a Panamá y conseguir esa clasificación a Tokio", indicó.

Agregó que terminado el trabajo físico, por las tardes entrena unas tres horas mínimo en perfeccionar su kata.

Cención reveló que nunca se levanta de su cama sin repasar mentalmente sus metas a corto y largo plazo, para luego comenzar a trabajar lleno de motivación.

"Como atleta en estos momentos se debe buscar nuevos objetivos y superarlos. Estamos obligado a hacer cosas que nos ayuden a superar los miedos y las ansiedades", señaló.

El panameño tiene entre sus metas a corto plazo ganar un torneo de kárate virtual organizado por la Federación Mundial de Kárate (WKF por sus siglas en inglés) y a largo plazo competir en los Juegos Olímpicos de Tokio, aplazados para el año 2021 por la pandemia del nuevo coronavirus.

"En estos momentos, tengo la dicha de estar entre los mejores competidores del campeonato. Esto me ayuda a saber a qué me voy a enfrentar", precisó el medallista de plata en los Juegos Sudamericanos de Cochabamba, Bolivia, en 2018.

Agregó que como él hay más atletas en el mundo que no han parado sus entrenamientos para cuando se reactiven las competencias.

El karateca en estos tiempos de confinamiento tiene algunos miedos y preocupaciones, reconoce que no ha sentido frustraciones, pero señala que todo se disipa mentalmente cada vez que comienza un nuevo día de entrenamiento.

"Lesionarme y bajar el nivel de competencia son mis mayores miedos, mientras que entre mis preocupaciones es estar a tono para cuando pase esto ir al cien por ciento a buscar mi cupo olímpico", puntualizó.

Rogelio Adonican Osorio