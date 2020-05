Coronavirus: patógeno estaría mutando; Brasil es nuevo epicentro

(Bloomberg) -- Brasil reportó un día récord en el número de contagios, lo que lo convierte en el epicentro del virus de más rapido crecimiento del mundo. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, está considerando prohibir que los brasileños viajen a su país. Rusia sumó la menor cantidad de casos desde principios de mes y las recuperaciones superaron por primera vez a los nuevos contagios.

Médicos chinos están observando que el virus se manifiesta de manera diferente en su nuevo grupo de casos, lo que sugiere que el patógeno puede estar cambiando y complicar los esfuerzos por erradicarlo. En India y Bangladesh millones de personas fueron evacuadas antes de la llegada del mayor ciclón en dos décadas, obstaculizando los esfuerzos para frenar el brote.

Trump dijo que los 1,5 millones de casos de EE.UU. representan una “medalla de honor” por los esfuerzos de prueba del país. Los republicanos están presionando para que el director general de la Organización Mundial de la Salud y el embajador de China en EE.UU. testifiquen ante el subcomité de supervisión de virus de la Cámara de Representantes.

Avances importantes:

Seguimiento del virus: los casos superan los 4,8 millones; las muertes sobrepasan las 323.000

Boris Johnson tiene un problema con el Brexit, mientras los trabajadores se quedan en casa

Nuevo brote en China muestra señales de que el virus podría estar cambiando

Johnson promete sistema de seguimiento y localización en el Reino Unido para junio (7:26 a.m. hora de Nueva York)

El primer ministro del Reino Unido, Boris Johnson, dijo que su país tendrá un sistema de seguimiento y localización implementado para el 1 de junio, que será capaz de manejar 10.000 nuevas infecciones por coronavirus al día. Johnson ha dicho anteriormente que un sistema de seguimiento de contagios es esencial para levantar las cuarentenas en el Reino Unido. Respondiendo a preguntas en el Parlamento el miércoles, no se refirió a la aplicación de telefonía móvil que el Gobierno está desarrollando y que ahora está retrasada, sino que se centró en la contratación de miles de personas para trabajar como rastreadores de contactos.

“Habrá 25.000 seguidores”, dijo Johnson. “Podrán hacer frente a 10.000 casos nuevos al día”. Dijo que los nuevos contagios actualmente tenían una tasa de 2.500 por día.

Vacuna Inovio se prueba en ratones, se espera fase 2/3 para agosto (7 a.m. hora de Nueva York)

Inovio se disparó después de destacar los resultados de su vacuna experimental contra la COVID-19 en ratones y cobayas, publicada en la revista Nature Communications, “que demuestra respuestas inmunes de anticuerpos neutralizantes y células T robustas contra el coronavirus SARS-CoV-2”. La compañía apunta a un ensayo de eficacia de fase 2/3 que comenzará en julio o agosto a la espera de la aprobación regulatoria.

La plataforma de vacunas de Inovio utiliza ADN, que es más “escalable” para la producción masiva, según Kate Broderick, vicepresidenta sénior de investigación y desarrollo de Inovio. Ella señaló en una conferencia telefónica previa a los resultados que “desde la perspectiva de la medicina del ADN hemos tenido un perfil de seguridad muy benigno que facilitará la ampliación a los ensayos”.

OMC observa que contracción en comercio global continúa (6:24 a.m. hora de Nueva York)

Es probable que el volumen del comercio mundial de mercancías caiga “abruptamente” en el primer semestre de 2020 debido al impacto de la pandemia en los flujos comerciales mundiales, según la Organización Mundial del Comercio. El Barómetro sobre el Comercio de Mercancías, una medida prospectiva, cayó a 87,6 en marzo, muy por debajo del nivel de 100 que indica volúmenes en línea con la tendencia a mediano plazo.

“El barómetro captura las fases iniciales del brote de COVID-19 y no muestra señales de que la caída del comercio haya tocado fondo”, dijo el organismo con sede en Ginebra.

El Reino Unido necesita un plan de licencia flexible (4:51 p.m. hora de Hong Kong)

Las empresas del Reino Unido necesitan flexibilidad del plan de suspensión de empleos del Gobierno para reiniciar con éxito, dijo Adam Marshall, director general de las Cámaras de Comercio Británicas, en una entrevista en Bloomberg Television. Las empresas están “parcialmente listas para reabrir, pero no completamente”, aseveró. Una encuesta de BCC muestra que 37% de los miembros están preparados para reiniciar completamente, 45% parcialmente y 10% no están listos.

El Gobierno debería continuar supliendo los salarios a medida que el Reino Unido reabre, dijo Marshall. Con algunos empleados trabajando tan solo un día a la semana, las empresas necesitan tiempo para que se recupere su flujo de efectivo, dijo. Más de 70% de los miembros de las Cámaras están utilizando el programa de retención de empleos por coronavirus, que ayuda a pagar los salarios de los trabajadores durante el confinamiento a causa del virus.

Ciclón amenaza con desplazar a millones en India y Bangladesh (4 p.m. hora de Hong Kong)

Las autoridades a lo largo de la costa este de India y de Bangladesh han evacuado a millones de personas y cerrado fábricas, debido a que la mayor tormenta ciclónica en dos décadas tocará tierra el miércoles.

Además de la tormenta que amenaza vidas, las autoridades enfrentan otro riesgo: evacuar a millones de personas durante una pandemia puede provocar un aumento de los contagios. Bangladesh está evacuando a 2,2 millones de personas de los distritos costeros. En el estado indio de Bengala Occidental, casi 300.000 personas han sido trasladadas a centros de ayuda, dijo Mamata Banerjee, ministra jefe de la región.

“Intentaremos mantener el distanciamiento social tanto como sea posible”, dijo Banerjee. El Gobierno federal de India también ha ordenado a los estados que sigan las reglas de distanciamiento social para contener la pandemia de coronavirus. Los contagios en India han aumentado al ritmo más rápido de Asia y han superado los 100.000.

Casos recuperados en Rusia superan por primera vez los casos nuevos (3:45 p.m. hora de Hong Kong)

El número de nuevos contagios confirmados por coronavirus en Rusia aumentó en 8.764 en el último día, la cifra más baja desde el 1 de mayo, con un total de casos de 308.705. Durante el mismo período se recuperaron 9.262 personas, con lo que el total es de 85.392. El número de muertes aumentó en un récord de 135 a 2.972.

Los casos en Rusia se han triplicado desde finales de abril, lo que convierte al país en el nuevo epicentro del coronavirus en Europa. Las infecciones aumentaron este mes, ya que los nuevos casos superaron los 10.000 cada día durante más de una semana, pero la tasa se ha desacelerado desde entonces.

Tasa de inflación del Reino Unido cae por debajo de 1% (3:06 p.m. hora de Hong Kong)

La inflación del Reino Unido de abril se desaceleró a su menor nivel desde 2016, debido a una baja de los precios de la energía y a que el bloqueo del coronavirus frenó la actividad económica.

La perspectiva de una inflación persistentemente baja alimentará la especulación de que se necesita más acción del Banco de Inglaterra, intensificando el debate sobre la adopción de tasas por debajo de cero por primera vez. El gobernador de la entidad bancaria, Andrew Bailey, enfrentará preguntas de los legisladores el miércoles. Si bien las cuarentenas dificultan interpretar los datos, el informe da una idea más clara del impacto que el virus está teniendo en la economía.

Nota Original:Pathogen May Be Changing; Brazil Cases Surge Again: Virus Update

©2020 Bloomberg L.P.