Contador cree que "Nairo Quintana aún puede ganar el Tour"

El exciclista español Alberto Contador. EFE/ Sáshenka Gutiérrez/Archivo

Redacción deportes, 20 may (EFE).- Alberto Contador, único ciclista español ganador de las tres grandes vueltas, mostró su confianza en el colombiano Nairo Quintana (Arkéa-Samsic) como aspirante al título del Tour de Francia 2020, edición "que promete ser muy emocionante".

"Todavía creo en Quintana. Muchos ya no creen en él, pero comenzó la temporada realmente bien. Nadie ha logrado seguirlo en la montaña. Todavía puede ganar el Tour", dijo el excorredor madrileño en la plataforma holandesa WielerFlits.

Hablando de favoritos para el Tour de Francia, Alberto Contador tiene claro que el favorito número uno es otro colombiano, Egan Bernal (Ineos).

"El candidato número uno es, sin duda, Egan Bernal. Es un corredor muy maduro, tanto dentro como fuera de la bicicleta. ¿Sus declaraciones sobre Froome y Thomas? Esta es la respuesta de un campeón. Y un campeón no se rinde.

Sobre el dúo Egan Bernal-Chris Froome, dijo Contador que "tienen un gran potencial y saben cómo ganar el Tour", y recordó que también pueden tener sus opciones corredores como el esloveno Primoz Roglic y el neerlandés Tom Dumoulin, los dos líderes del Jumbo-Visma , "una muesca por debajo" en comparación con el dúo del equipo Ineos.