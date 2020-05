Colombia inmoviliza vuelos hasta agosto por estricta prohibición

(Bloomberg) -- Colombia planea inmovilizar los vuelos internacionales por lo menos hasta finales de agosto, uniéndose a Argentina en una de las prohibiciones de viaje más estrictas del mundo en respuesta a la pandemia de coronavirus.

El país está sellando sus fronteras hasta el 31 de agosto bajo una emergencia sanitaria declarada por el presidente esta semana, dijo Ángela María Orozco, ministra de Transporte de Colombia, en una entrevista con Blu Radio el miércoles. No se permitirán vuelos nacionales hasta al menos julio, dijo.

“Vamos revisando cómo va la evolución de la pandemia y dependiendo de esta se van tomando las decisiones”, dijo Orozco cuando se le preguntó si se permitirían vuelos nacionales en julio.

El presidente, Iván Duque, extendió el martes en la noche la cuarentena nacional hasta finales de mayo y dijo que el Gobierno buscará una reapertura gradual de la economía mientras mantiene la emergencia sanitaria hasta agosto. El país, que ha implementado medidas de cuarentena desde marzo, hasta ahora ha limitado la propagación del coronavirus mejor que algunos de sus pares latinoamericanos, registrando unas 613 muertes al martes.

Si bien la mayor parte de la región ha restringido los viajes aéreos, la prohibición colombiana figura entre las más estrictas después de Argentina, que previamente había inmovilizado vuelos hasta el 1 de septiembre.

La decisión es un revés para Avianca Holdings SA, que se declaró en bancarrota vía el Capítulo 11 en Estados Unidos el 10 de mayo. La aerolínea, que opera desde su sede en Bogotá, planea seguir volando mientras se reorganiza.

Una portavoz dijo que la compañía estaba esperando el decreto oficial del Gobierno para obtener detalles sobre las restricciones.

Nota Original:Colombia Grounds Flights Through August in One of Strictest Bans

