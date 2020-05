Colombia amplía confinamiento hasta el 31 de mayo, Venezuela extiende toque de queda

SHOTLIST SOACHA, CUNDINAMARCA, COLOMBIA5 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general los gerentes de salud industrial hacen preguntas relacionadas con la salud de los trabajadores2. Plano general los gerentes de salud industrial hacen preguntas relacionadas con la salud de los trabajadores3. Plano medio trabajador de salud industrial suministra desinfectante para manos a una mujer BOGOTÁ, COLOMBIA19 DE MAYO DE 2020FUENTE: PRESIDENCIA DE COLOMBIARESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 4. SOUNDBITE 1 - Ivan Duque, presidente de Colombia (hombre, español, 14 seg.): "El aislamiento preventivo obligatorio (cuarentena) tal cual lo llevamos al día de hoy, lo vamos a extender hasta el 31 de mayo." BOGOTÁ, COLOMBIA5 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 5. Plano general la gente hace actividades físicas en un parque6. Plano general de una persona en bicicleta7. 2 DEPECHES DE CONTEXTE: Colombia amplía hasta el 31 de mayo confinamiento por pandemiaBogotá, 20 Mayo 2020 (AFP) - Colombia extenderá hasta el 31 de mayo las medidas de aislamiento contra la pandemia, tras lo cual iniciará un proceso gradual de reactivación económica, anunció el presidente Iván Duque este martes.En su espacio informativo diario, el mandatario precisó que en este tiempo y hasta el 31 de agosto el país seguirá bajo emergencia sanitaria para poder atender la propagación del nuevo coronavirus. "El aislamiento preventivo obligatorio tal cual lo llevamos al día de hoy, lo vamos a extender hasta el 31 de mayo", dijo Duque. De esa forma, se amplían las restricciones impuestas desde el 25 de marzo y que debían ser levantadas el lunes próximo.El gobierno decidió seguir con el aislamiento aun cuando, en teoría, la enfermedad avanza de manera controlada desde que se detectó el primer contagio el 6 de marzo. Hasta la fecha van casi 17.000 casos y 613 muertos, según la estadística oficial.Sin embargo, puede haber un subregistro por cuenta del modesto número de pruebas en una país con una población de 48 millones de habitantes. Este martes, Duque extendió igualmente el confinamiento obligatorio para los mayores de 70 años que debía ir hasta el 31 de mayo. Esta medida que arrancó el 20 de marzo se mantendrá en pie hasta el 30 de junio, aunque desde el próximo mes se flexibilizará para que puedan tener un "poco" de actividad exterior.Terminado el aislamiento preventivo, Colombia iniciará en junio una fase de apertura "responsable", con miras a "recuperar vida productiva en temas como el comercio con controles de aforos, con protocolos" de protección, según Duque. No obstante, el gobierno mantendrá cerradas las fronteras y la prohibición de vuelos nacionales e internacionales. "Colegios y universidades en los meses de junio y julio" continuarán con las clases virtuales, detalló. El jefe de Estado enfatizó que el regreso gradual a la "vida productiva" no supone la reactivación de la "vida social" en espacios abiertos o eventos masivos, si bien centros comerciales, museos, bibliotecas y peluquerías podrán abrir con un aforo reducido. "La pauta es seguir dando un paso adelante en la gradualidad responsable de las medidas, que nos permita seguir recuperando vida productiva y protegiendo la salud", apuntó.lv/vel/dga ------------------------------------------------------------- Venezuela extiende toque de queda en frontera con Colombia y Brasil por coronavirus =(Fotos)= Caracas, 20 Mayo 2020 (AFP) - El gobierno de Venezuela decretó este martes un nuevo toque de queda en tres municipios limítrofes con Colombia y Brasil ante un repunte de casos de la COVID-19, un aumento que el país vincula al retorno de venezolanos en medio de la pandemia. La medida se tomó después de que el presidente Nicolás Maduro ordenara el lunes un toque de queda con las mismas características en el municipio Páez del estado Apure (oeste), limítrofe con Colombia. "Se decreta un toque de queda (...) en los estados Zulia, municipio Guajira y municipio Jesús María Semprún" (noroeste), fronterizos con Colombia, y "Bolívar, municipio Gran Sabana" (sur), con Brasil, anunció el ministro de Comunicación, Jorge Rodríguez, en la televisora estatal. Se hará efectivo desde las 16H00 locales hasta las 10H00 del día siguiente (20H00 a 14H00 GMT), dijo Rodríguez.De acuerdo con el gobierno socialista, unos 43.000 connacionales han regresado a Venezuela después de haber migrado a diversos países de Latinoamérica.El ministro aseguró que el retorno "por miles y miles" de migrantes se debe a un "descuido desmesurado" de los gobiernos de Colombia, Brasil, Ecuador y Perú en atender la pandemia del nuevo coronavirus. En Venezuela, según cifras oficiales, hay 10 fallecidos y 749 casos confirmados. El fin de semana se reportó una escalada de contagios en el país y este martes se registraron 131 nuevos casos, la cifra más alta en un día, informó el gobierno. Del total de contagios, "casi el 60% son casos que vienen de otros países", afirmó Rodríguez, destacando que los retornados deberán "cumplir previamente" una cuarentena de 14 días en la frontera antes de trasladarse a sus residencias.Desde el 6 de abril rige un toque de queda nocturno en municipios de Táchira, otro estado fronterizo con Colombia, mientras que en la turística isla de Margarita (estado Nueva Esparta, noreste) se ordenó la misma medida el 19 de abril buscando frenar un foco de COVID-19 surgido en una academia de béisbol.Caracas y seis estados acatan una cuarentena desde el 16 de marzo que se expandió al día siguiente a todo el país. El virus encontró a Venezuela sumida en una recesión económica y con sus servicios públicos colapsados, crisis que ha generado el éxodo de unos 4,9 migrantes desde finales de 2015, según la ONU.atm/gfe