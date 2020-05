Cinco cosas que debe saber para comenzar el día

(Bloomberg) -- Derrotar al coronavirus se vuelve más difícil; se publican las actas de la Fed, y las economías emergentes reciben un golpe.

¿Cambios?

Médicos en el noreste de China están observando que el coronavirus se manifiesta de manera diferente en los pacientes del nuevo núcleo de casos en el país. Estos tardan mucho más en desarrollar síntomas de lo que se observó en Wuhan, lo que dificulta la detección de casos y el temor a una segunda ola de infecciones. En el frente de las vacunas, hubo una dosis de realismo con los primeros resultados de las pruebas de Moderna Inc., que restaron fuerza al alza en el precio de las acciones.

Actas

En el rápido mundo del estímulo de los bancos centrales en este momento, el 19 de abril podría parecer una eternidad. Pero valdrá la pena mirar las actas de la última reunión del FOMC para conocer las opiniones de los miembros del comité sobre un incremento del estímulo al tiempo que se evitan las tasas negativas. El presidente de la Reserva Federal, Jerome Powell, sigue descartando un posible movimiento por debajo de cero, pero los operadores han contabilizado recientemente un recorte en territorio negativo el próximo año. Las actas se publican a las 2:00 pm, hora de Nueva York.

Cierre de fronteras

Brasil informó un día récord de infecciones, convirtiéndose en el país con mayor aumento de casos de coronavirus en todo el mundo. El presidente Donald Trump dijo que está considerando prohibir los viajes de Brasil a EE.UU., el país con el mayor número de infecciones a nivel mundial. En otros mercados emergentes, el mayor ciclón en dos décadas podría golpear hoy la India y Bangladesh, lo que provocará evacuaciones masivas que probablemente complicarán los esfuerzos para controlar el virus allí.

Mercados en alza

No ha habido acontecimientos importantes para dar a la renta variable mundial un gran impulso, por lo que se mueve hacia arriba a falta de una mejor opción. El índice MSCI Asia-Pacífico agregó 0,5%, mientras que el Topix de Japón cerró con un 0,6% más. En Europa, el Stoxx 600 había subido un 0,2% a las 5:50 am en una sesión en la que el indicador fluctuaba entre ganancias y pérdidas. Los futuros del S&P 500 apuntaban a un fuerte inicio de la jornada, el rendimiento de los bonos del Tesoro a 10 años era de 0,696% y el petróleo se mantenía cerca de US$32.

También hoy...

Además de las actas, los aficionados a la Fed también podrán oír al presidente del Banco de la Reserva Federal de Atlanta, Raphael Bostic, y al presidente de la Fed de San Luis, James Bullard. Los datos de inventarios de crudo de EE.UU. salen a las 10:30 a.m. A la 1:00 p.m., el Tesoro de EEUU debuta con su nuevo bono a 20 años. Entre las compañías que informan ganancias hoy se encuentran Target Corp., Analog Devices Inc. y Expedia Group Inc.

