Argentina encara la etapa más difícil a la espera del pico de COVID-19

Buenos Aires, 20 may (EFE).- Argentina, que cumple este miércoles dos meses en cuarentena, entra en la etapa más difícil a la espera del pico de casos de coronavirus mientras se profundiza la crisis económica y se agota el plazo para no caer en suspensión de pagos.

Hasta ahora, Argentina ha tenido éxito en el control de la pandemia de coronavirus gracias a la implementación temprana de una estricta cuarentena el pasado 20 de marzo.

Pero las alarmas se han encendido en los últimos días con el aumento de casos tanto en la capital argentina, donde viven 3 millones de personas, como en la provincia de Buenos Aires, que tiene más de 16 millones de habitantes, lo que representa el 38 % de la población total del país.

En ambos distritos está concentrado el 73 % de todos los casos a nivel nacional, mientras que hay dos provincias argentinas: Catamarca y Formosa, que no han registrado ni un solo caso.

Argentina registra 8.809 personas con coronavirus, de las cuales 394 fallecieron, según las últimas cifras del ministerio de Salud.

IDAS Y VUELTAS CON LA FLEXIBILIZACIÓN DE LA CUARENTENA

En este contexto, el presidente argentino, Alberto Fernández, debe decidir cómo sigue la cuarentena en el país cuya cuarta prórroga vence el próximo 24 de mayo, cuando se acerca la llegada del invierno, se evidencia un cansancio de la población por el confinamiento y se agrava la crisis económica del país, que ya lleva 2 años en recesión.

En las últimas semanas, el Gobierno argentino autorizó a municipios y provincias que presentan pocos casos a flexibilizar actividades y a la apertura de algunos sectores comerciales.

Pero algunas ciudades, como Córdoba, la segunda más grande del país, decidieron dar marcha atrás esta semana en las medidas de flexibilización de la cuarentena ante el repunte de contagios.

La cuarentena sigue de manera más severa en la ciudad de Buenos Aires, aunque esta semana pese al aumento de contagios se autorizó la apertura de comercios no esenciales, y en la provincia de Buenos Aires, donde se han iniciado algunas actividades industriales.

Aunque la tónica general ha sido de armonía entre el Gobierno y la oposición, en los últimos días se han producido algunos roces entre las autoridades de la capital -cuyo alcalde es opositor- y de la provincia de Buenos Aires -gobernada por un peronista, como Fernández- por la gestión de la crisis de la pandemia.

Ante el aumento de casos de COVID-19 en la ciudad de Buenos Aires, donde se espera que el pico se alcance a finales de mayo o en las primeras semanas de junio, varia autoridades de la provincia de Buenos Aires criticaron que la apertura de comercios no esenciales en la capital generó el traslado de parte de sus vecinos, con el riesgo de aumentar el contagio en sus poblaciones.

Las autoridades de la capital evaluarán a finales de esta semana el impacto que ha tenido la apertura de comercios no esenciales y las salidas recreativas de los niños los fines de semana en los aumentos de casos de coronavirus para tomar una decisión al respecto.

Según las últimas encuestas, los argentinos siguen apoyando de forma mayoritaria la cuarentena pero crece la preocupación por el impacto económico que provoca el confinamiento.

En opinión del analista Jorge Arias, la sensación de hartazgo por el confinamiento es mayor en las clases medias y altas argentinas, y empiezan a aparecer "voces más potentes discordantes".

Las clases populares están más habituadas a que haya alguna imposición y haya que cumplirla, dijo a Efe Arias, quien también destacó la actitud solidaria de los argentinos ante esta crisis y la tarea y el papel que cumple la sociedad civil con innumerables iniciativas de ayuda a los sectores más vulnerables.

Pese a las presiones de algunos sectores que piden una mayor apertura de la economía, el presidente Fernández se mantiene firme en su estrategia de priorizar la salud y mantener la cuarentena.

Fernández consideró este martes que los países han sido más flexibles con la cuarentena tienen los mismos resultados económicos que los que han sido más estrictos porque el problema es global.

"Si vamos a tener todos ese resultado económico debemos priorizar la vida y la salud de la gente. Vamos a seguir haciendo eso porque nos preocupa el cuidado de la gente tanto como el desarrollo de la economía", destacó.

FASE CLAVE EN LA NEGOCIACIÓN DEL CANJE DE LA DEUDA

Al mismo tiempo que el Gobierno argentino centra sus esfuerzos en contener la pandemia sigue negociando para evitar caer en su noveno "default" (cese de pagos).

El plazo de adhesión a la oferta lanzada por Argentina para reestructurar bonos de ley extranjera por 66.239 millones de dólares vence el próximo viernes, día en que también caduca el período de gracia de 30 días al que se acogió el país al no pagar un vencimiento de 500 millones de dólares de intereses de tres bonos incluidos en la propuesta de canje.

Pero el ministro argentino de Economía, Martín Guzmán, no descartó este martes que se prorrogue nuevamente el plazo.

"Hay una gran chance de que el deadline (fecha límite) sea extendido. El 22 de mayo es una fecha anecdótica.Estamos en medio de una negociación, las dos partes están trabajando para alcanzar un acuerdo", dijo el ministro.

Los acreedores del país suramericano han hecho contraofertas después de rechazar la propuesta del gobierno argentino, que incluye un período de gracia de tres años, es decir, empezar a pagar en 2023, una quita de capital del 5,4 % , y un recorte de intereses del 62 %.

"Todo indicaría que el Gobierno y los bonistas siguen acercando sus posturas desde los extremos para lograr un acuerdo. De todos modos será muy difícil cerrarlo esta semana, por eso hay una alta probabilidad de un default técnico. Aunque en principio esto no generaría una situación dramática ya que la deuda no se aceleraría y las negociaciones continuarían los siguientes días", según la correduría Portfolio Personal Inversiones.

El cierre del capítulo de la deuda condicionará la forma en que Argentina saldrá de esta crisis.

