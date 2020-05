Ablanedo: "Me quedaría con la 85-86 por la clasificación para la UEFA"

Ernesto Valverde, del RCD Español, lucha por la pelota en presencia del guardameta Ablanedo, del Sporting de Gijón, durante el partido de Liga disputado en el estadio de Sarriá el 12 de abril de 1987. EFE/Sergio Lainz y César Rangel/Archivo

Gijón, 20 may (EFE).- El que fue guardameta del Sporting entre 1984 y 1999, Juan Carlos Ablanedo, asegura que de su larga trayectoria se quedaría con la temporada 85-86, cuando fue el portero menos goleado y el equipo se clasificó para la UEFA, y además fue convocado para el Mundial de México'86 y quedó campeón de Europa sub-21.

Conocido como Ablanedo II, el ex guardameta rojiblanco fue un hombre de un solo club ya que llegó al Sporting en las categorías inferiores en el año 1981 y se retiró casi dos décadas despué, formando parte de la mejor época del conjunto gijonés en toda su historia.

En conversación con Efe con motivo de la celebración del Día Internacional del Portero, aseguró que no podría quedarse con un momento concreto de su carrera, sino que elegiría toda la temporada 85-86 por lo que significó para él y para el equipo.

Preguntado por la evolución de la figura del portero, Ablanedo II cree que "el cambio más trascendental en su participación en el juego se produjo cuando se prohibió coger el balón con la mano a pase de un compañero".

Juan Carlos Ablanedo, que ganó tres temporadas el trofeo Zamora al portero menos goleado en Primera división, consideró que "un guardameta debe parar y ser eficaz debajo de los palos" pero ahora tiene otras atribuciones como es jugar con el pie y "eso le ha dado otra forma de intervención en el juego".

Según Ablanedo II, también ha cambiado "el estilo de parar: por ejemplo en el uno contra uno, ahora tienden más a esperar la acción del rival y en mi época éramos más de tratar de anticiparnos".

Todo ello, expuso, ha supuesto una serie de cambios a la hora de entrenar porque en su época era "más físico" y se trabajaba especialmente "la rapidez y la resistencia", mientras que en la actualidad es "mucho más técnico y estudiado".

Tras casi dos décadas como futbolista profesional, etapa que reconoce que fue "genial", Ablanedo se reconvirtió para ejercer como agente de la propiedad inmobiliaria y abogado.

"Tenía claro que cuando me retirara me iba a dedicar a otra cosa. Ahora soy abogado y agente de la propiedad inmobiliaria. Tuve una agencia y ahora sigo en el sector, pero como abogado", señaló.

Este "cambio radical de actividad" tras dos décadas de futbolista requirió "un periodo de transición" para "ir adaptándose poco a poco", reconoció Ablanedo, quien, sin embargo, aseguró que con el pasado del tiempo no echa de menos su larga trayectoria como futbolista. EFE

