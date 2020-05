Trump: casos de COVID-19 en EE.UU. son un tributo a las pruebas

(Bloomberg) -- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo que el hecho que Estados Unidos tenga más de 1,5 millones de casos de coronavirus representa “una medalla de honor” y agregó que la cifra se debe a que el país ha examinado a millones de personas por COVID-19.

“Lo veo como una medalla de honor”, dijo Trump a los periodistas durante una reunión de gabinete en la Casa Blanca el martes. “Es un gran homenaje a las pruebas”.

Al menos 91.000 estadounidenses han muerto de COVID-19 desde febrero. EE.UU. ha realizado más de 11,8 millones de pruebas de contagio del virus, según el Proyecto de Seguimiento COVID-19, después de que el Gobierno experimentara demoras en el desarrollo y fabricación de las pruebas.

EE.UU. tiene el brote más grande reportado públicamente en el mundo.

“Si se le hace la prueba a 14 millones de personas, se encontrarán muchos más casos”, aseveró Trump. “Muchas de estas personas no están muy enfermas, pero se consideran como un caso en el número real de casos registrados. Además somos un país mucho más grande que la mayoría”. Entonces, cuando tenemos muchos casos, no lo veo como algo malo, lo veo como, en cierto sentido, como algo bueno porque significa que nuestras pruebas son mucho mejores “.

Nota Original:Trump Says U.S. Virus Cases Are ‘Badge of Honor’ for Testing

