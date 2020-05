Steelers y Roethlisberger confirman que estará listo para el inicio de temporada

En la imagen, el mariscal de campo titular Ben Roethlisberger de los Steelers de Pittsburgh. EFE/Larry W. Smith/Archivo

Pittsburgh (Pensilvania, EE.UU.), 18 may (EFE).- Los Steelers de Pittsburgh confirmaron este lunes que el mariscal de campo titular Ben Roethlisberger ha logrado grandes avances en la recuperación de la lesión que le obligó a pasar por el quirófano y estará listo cuando de comienzo la próxima temporada.

El propio Roethlisberger también lo ha dado a conocer a través de las redes sociales al informar que está lanzando pases a sus compañeros de nuevo, y cumpliendo su promesa de cortarse la barba ahora que puede conectar con ellos.

"No voy a rasurarme o cortarme el cabello hasta que pueda lanzar un balón de fútbol americano de nuevo", dijo entonces un bien acicalado Roethlisberger a la cámara. "Lanzar a uno de mis compañeros un legítimo pase de NFL".

Roethlisberger, de 38 años, publicó un vídeo de su promesa seguido de una muestra corta de pases al corredor James Conner y a los receptores abiertos Ryan Switzer y JuJu Smith-Schuster sobre un campo de fútbol americano.

Luego, el vídeo pasa a un Roethlisberger con el cabello recién cortado y la barba arreglada en la silla de una barbería.

El vídeo de 38 segundos culmina con una simple declaración de Smith-Schuster: "Está de regreso".

Aunque el equipo no quiso dar más detalles de como evoluciona la lesión de Roethlisberger, el entrenador en jefe de los Steelers, Mike Tomlin, en una conferencia telefónica que ofreció la pasada semana a los aficionados aseguró que la rehabilitación de su mariscal de campo estelar progresaba conforme a lo planeado.

"Le va bien hasta ahora", comentó Tomlin. "Está en gran condición física. La rehabilitación en torno a la lesión misma es grandiosa. No escucho más que reportes positivos desde ese punto de vista. No se han presentado contratiempos en el camino".

Roethlisberger se sometió a una cirugía hace aproximadamente ocho meses para reparar su codo de lanzar (derecho) tras sufrir una lesión de ligamentos en la Semana 2 que acabó con su temporada.

Tanto Roethlisberger como la directiva de los Steelers han mantenido que estará listo para la temporada, y se han visto alentados por su habilidad una vez que salte al campo.

El gerente general de los Steelers, Kevin Colbert, durante su presencia en el Combinado de Talento de la Liga Nacional de Fútbol Americano (NFL), aseguró que estaba convencido que cuando Roethlisberger vuelva a la competición será aún mejor jugador por tendrá mejor condición física y aprovechará al máximo su experiencia.