Scariolo elogia la "firmeza" de la NBA en las decisiones sobre el coronavirus

El base de la selección española de baloncesto Ricky Rubio (i), junto al técnico de la roja, Sergio Escariolo (c), y al pívot Marc Gasol. EFE/ Juan Carlos Hidalgo/Archivo

Madrid, 19 may (EFE).- El entrenador italiano Sergio Scariolo, técnico ayudante de los Toronto Raptors y seleccionador español de baloncesto, elogió la "firmeza" de las autoridades de la NBA a la hora de tomar decisiones sobre la pandemia de coronavirus, y la comunicación que están teniendo con jugadores y entrenadores.

"Desde el inicio, la NBA ha seguido un criterio de firmeza hasta la siguiente comunicación. Cerramos la competición sin peros, respecto al fútbol europeo que fue dando tumbos, enseguida emitieron unas recomendaciones a todos los clubes", explicó Scariolo durante una mesa redonda por videoconferencia organizada por la Asociación Española de Médicos de Baloncesto (AMEB).

El entrenador italiano se mostró "sorprendido" por el nivel de comunicación de las autoridades del campeonato norteamericano con jugadores y técnicos. "Ya hemos tenido dos 'webinars' (conferencias) con Adam Silver (comisionado), y creo que a nadie en el mundo se le ha ocurrido una cosa así", explicó.

La competición ya ha permitido a algunos clubes abrir sus instalaciones para permitir entrenamientos individuales, una medida que responde, según detalló Scariolo, al objetivo de evitar que los jugadores se pudieran "poner en peligro" entrenando en entornos poco seguros, por lo que permitieron abrir los centros de entrenamiento con unas normas "muy rígidas" para las franquicias.

El técnico de los Raptors explicó que, cuando se pueda reanudar la competición a puerta cerrada, será "completamente diferente" porque en las canchas se oirá "todo" al no contar con público en el pabellón.

"Se oirá todo lo que para bien te digan tus entrenadores, y también de lo que dice el rival, los árbitros oirán todo. Antes a lo mejor el público te cubría, ahora ya no existe, así que los árbitros están en condiciones de oír cualquier palabra, y será interesante también dónde pondrán el listón de las protestas", reflexionó.

En este contexto, la parte anímica tendrá "su peso", según Scariolo.

"Un compañero me comentaba que había jugadores que no querían jugar, el aspecto anímico de ayudar a los jugadores, estar en una concentración durante muchas semanas. Habrá que cuidar mucho esa faceta", dijo Sacariolo, que compartió esta mesa redonda con su jugador en los Raptors Marc Gasol, el base al que dirige en la selección Ricky Rubio y la jugadora internacional española Laia Palau.