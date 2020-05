Residente lanza un duro mensaje contra el Gobierno de Puerto Rico al comentar el plebiscito

El cantante Residente. EFE/ Thais Llorca/Archivo

San Juan, 19 may (EFE).- El rapero Residente lanzó este martes un duro mensaje contra el Gobierno de Puerto Rico y sugirió que también se pregunte a la población si quiere su continuidad dentro de la consulta que tendrá el 3 de noviembre sobre el estatus de la isla.

"El Gobierno de Puerto Rico debería tener estas opciones en el plebiscito a ver cuál gana", afirmó este martes el cantante en Twitter

"La opción de que se quede el Gobierno de mierda y la otra opción de que arranque pal carajo el Gobierno de mierda. Creo que sería una victoria unánime", añadió el artista, un fuerte crítico del actual Gobierno, liderado por el Partido Nuevo Progresista (PNP).

Además de elegir gobernador, representante ante el Congreso de Washington, legisladores y alcaldes, los puertorriqueños están convocados para pronunciarse en noviembre sobre si quieren que la isla se convierta en el estado 51 de Estados Unidos o no.

La gobernadora Wanda Vázquez firmó el fin de semana una ley que da luz verde a la consulta, la sexta sobre el estatus de la isla, que es desde 1952 un Estado Libre Asociado de Estados Unidos.

La pregunta que se le hará al votante el día de las elecciones es la de si "debe Puerto Rico ser admitido inmediatamente dentro de la unión (EE.UU.) como un estado", con la opción de contestar "sí" o "no".

Al igual que los otros estados de EE.UU., Puerto Rico tiene su Constitución local, vigente desde 1952, sus ciudadanos tienen pasaporte estadounidense (desde 1917), cuenta con su gobernador y Poder Legislativo y está regido en última instancia por la autoridad del Congreso estadounidense.

El oficialista PNP es partidario de conseguir la plena anexión a Estados Unidos.

Sin embargo, aunque tiene algo más de autonomía y sus propias selecciones deportivas, los residentes en la isla no pueden votar por el presidente estadounidense, en general la última instancia judicial es el Supremo de Puerto Rico y EE.UU. tiene derecho a elegir qué partes de su Constitución se aplican o no en este territorio.

Residente, junto a artistas como Tommy Torres, iLe, Bad Bunny, Ricky Martin, Olga Tañón y Sie7E, participó en varias protestas que desencadenaron la renuncia del anterior gobernador, Ricardo Rosselló, tras desvelarse el contenido de un chat en el que el exmandatario junto a miembros de su equipo, criticaba e insultaba a varios grupos sociales y partidos de todos los colores.