Representantes de artistas abordan futuro de la música urbana en la pandemia

Fotografias de archivo de Zion y Lenox. EFE/ Javier Rojas/Archivo

San Juan, 19 may (EFE).- Los paneles de conferencias "Las caras detrás del género", en los que representantes, artistas y otras figuras urbanas analizarán el futuro de la industria musical ante la pandemia del coronavirus, empezará este martes con discusiones sobre la crisis que ha dejado la cancelación de cientos de espectáculos.

En esta primera ronda, titulada "La nueva realidad de la música", participarán Javier "Cholo" Gómez, exmanejador de Héctor "El Father" y presidente de la disquera Gold Star Music; Carlos Javier "Javish" Casillas, mánager de Miky Woodz; Ariel Rivas, agente de Don Omar, y Héctor "Zurdo" Colón, representante del dúo de Zion & Lennox.

Como parte de las actividades previas, Rivas comentó a Efe que se debatirán los desafíos que ha dejado la pandemia sanitaria, si bien no la considera un factor de reinvención en la industria musical, pues aseguró que este negocio "se mueve demasiado rápido".

"Lo único constante de la música es el cambio. Todos los días hay una tendencia nueva, todos los días hay algo nuevo. Así que todo esto que está pasando es realmente parte de la práctica que hemos estado haciendo durante muchos años", afirmó.

Gómez, por su parte, resaltó a Efe que pese a las crisis que pueda causar la pandemia, "hay que mirar el futuro con optimismo", tal y como han hecho colegas suyos "que se están reinventando".

"Algunos somos más viejitos, otros más jovencitos, pero todos con el mismo espíritu emprendedor, liderado por lo primero y principal que es el amor por la música", destacó el veterano representante y productor de eventos.

Casillas, uno de los más jóvenes mánager, sostuvo a Efe que durante la emergencia se está viviendo "una nueva era" y pronosticó que en los años 2021 y 2022 habrá "mucha sangre nueva, corrida".

"Seguimos enfocados y apostando en el talento nuevo", afirmó Casillas.

Colón, a su vez, admitió a Efe que aunque "la espera" para seguir trabajando "desespera, hay que seguir" las medidas de contención social porque "tenemos que estar todos saludables."

"Yo no puedo pronosticarme aquí. No puedo decir que en junio o julio saldremos de esto porque realmente nadie sabe. Es un asunto bien serio y lamentable, pero mi equipo de trabajo sabe que cuenta conmigo. Zion y Lennox están bien programados y conscientes de lo que está pasando", puntualizó.

"Las Caras Detrás del Género" se trata de una serie de paneles que reunirá a figuras clave de la industria del entretenimiento para hablar sobre el poder de la música, la dominación indiscutible del género urbano y sus vertientes en la música latina, además del panorama y la evolución que tendrá después de esta emergencia global.

Este primer panel se transmitirá a las 20.00 hora local de Puerto Rico (00.00 GMT) por YouTube Live, en el canal oficial de la plataforma Noise Colectivo.

El panel será moderado por Emil Medina y Máx Pérez, socios de la empresa Buena Vibra Group, y David Hernández, director de cuentas de dicha compañía.