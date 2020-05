Propuestas de deuda argentina siguen lejanas ante fecha límite

(Bloomberg) -- Argentina y los acreedores aún no logran resolver una reestructuración de bonos de US$65.000 millones, a solo días de la fecha límite que podría marcar un default para el país.

Las partes han continuado las conversaciones desde que los bonistas presentaron dos contrapropuestas el viernes, pero ha habido poco progreso en una brecha de aproximadamente 20 centavos de dólar entre la oferta del Gobierno y los acreedores más agresivos, según personas con conocimiento directo del asunto. Altos funcionarios argentinos han pedido a asesores que trabajen en una nueva propuesta que incorpore los comentarios de los acreedores pero que mantenga una moratoria de tres años en el pago de la deuda, dijeron algunas personas.

Las conversaciones son urgentes a medida que el país y sus tenedores de bonos se acercan al plazo del 22 de mayo, cuando el período de gracia vence con US$500 millones en intereses vencidos. En caso de no entregar el dinero o no llegar a un acuerdo para entonces, el país tendría el noveno incumplimiento en sus 200 años de historia y podría desencadenarse una dolorosa batalla judicial si las prolongadas conversaciones cesan por completo.

Exchange Bondholder Group, junto con Argentina Creditor Committee, Fintech Advisory y Gramercy Funds Management, presentaron una propuesta conjunta al Gobierno el viernes que, según personas familiarizadas con el asunto, otorgaría a los bonistas alrededor de 55 centavos por dólar. Un grupo aparte, que incluye a BlackRock Inc., Ashmore Group Plc y Fidelity Investments envió un plan que las personas valoraron aproximadamente en 59 centavos por dólar.

Un portavoz del Ministerio de Economía rehusó hacer comentarios. En un webinar celebrado el martes, el ministro de Economía, Martín Guzmán, dijo que anticipaba que las negociaciones se extenderán más allá del 22 de mayo.

El primer grupo publicó la parte de su propuesta de bonos emitidos en 2005 y 2010 a última hora del lunes. El grupo propuso un instrumento vinculado al producto interno bruto, solicitó un período de gracia más corto para los cupones y uno más largo para los pagos de capital.

La contraoferta realizada por el grupo que incluye a BlackRock propone niveles de recuperación cercanos a 50 centavos por dólar para bonos par con vencimiento en 2038 y niveles de recuperación superiores a 60 centavos por dólar para bonos con descuento que vencen en 2033 y bonos emitidos después de 2016, dijeron algunas personas.

La oferta original del Gobierno era de unos 39 centavos por dólar, indicaron las personas. Argentina está dispuesta a seguir negociando más allá del 22 de mayo y, en este momento, no tiene contemplado realizar el pago ese día, dijeron algunas personas.

Las negociaciones comenzaron hace más de dos meses, y la propuesta de Argentina ha buscado un alivio de la deuda de US$40 millones y una moratoria de tres años en el pago de la deuda. El país, la segunda economía más grande de Suramérica, dice que no puede cumplir con sus obligaciones debido al alto desempleo, una fuerte caída en el valor de su moneda, la creciente inflación y una profunda recesión empeorada por la pandemia de coronavirus.

Nota Original:Argentina Debt Proposals Still Far Apart With Deadline Looming

©2020 Bloomberg L.P.