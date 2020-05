Por medio de una demanda se exigen papeletas en español en áreas de Florida con población boricua

Un votante llega a la mesa electoral de la Iglesia Beulah en Florida. EFE/EPA/MIKE KITTRELL/Archivo

Miami, 19 may (EFE).- Una demanda judicial presentada contra las autoridades electorales de Florida insta a proveer papeletas en español para "todas" las elecciones en áreas donde se concentra la población puertorriqueña, especialmente en el centro del estado.

Aunque los grupos demandantes, entre ellos LatinoJustice PRLDEF (LJP), ya obtuvieron una victoria el año pasado, señalan que en tiempos de la pandemia de COVID-19 se hace aún más urgente la información para puertorriqueños en el "idioma que fueron educados".

"Garantizar el acceso total a las boletas de votación por correo y materiales para hispanohablantes (...) se ha vuelto aún más críticos dado la actual crisis de salud pública de COVID-19 y el probable uso ampliado -y necesitado- de boletas de votación por correo en toda Florida en las próximas elecciones", señalaron en la demanda.

En 2019 el juez Mark Walker ordenó a 32 de los 67 condados de Florida que proporcione papeletas en español a partir de las primarias presidenciales que se realizaron en marzo pasado en Florida, en las que el ganador del Partido Demócrata fue el exvicepresidente estadounidense Joe Biden.

Sin embargo, los abogados de los demandantes, entre ellos Faith in Florida, Hispanic Federation, Mi Familia Vota Education Fund, UnidosUS y Vamos4PR, creen que esa decisión fue apenas el primer paso y "no resuelve esta demanda" presentada en 2018, según documentos judiciales a los que tuvo este martes acceso Efe.

La demanda, presentada a nombre de la boricua Marta Valentina Rivera Madera, urge al estado el "total" cumplimiento de la Ley de Derechos Electorales, lo que incluya la información en español en las "elecciones municipales y especiales".

Las organizaciones latinas habían demandado a la Secretaría de Estado estatal por no proveer papeletas y ayuda electoral en español para la creciente población puertorriqueña que se ha establecido en el centro del estado y supera ya los 1,3 millones.

El desconocimiento del idioma inglés aparece en primer lugar en la lista de las dificultades que enfrentan los boricuas en Florida, según un estudio de 2018 de la Universidad Internacional de Florida (FIU) y la Alianza Puertorriqueña de Florida.

Muchos de ellos llegaron a Florida tras el azote en 2017 del huracán María y se reubicaron en el centro del estado, región con gran presencia de boricuas que llegaron huyendo de la crisis fiscal de los últimos años.

Biden, el virtual nominado demócrata, enfrentará el próximo 3 de noviembre al presidente Donald Trump, a quien le lleva una ventaja de 4,7 puntos en las encuestas de opinión nacional.

Los condados citados en la demanda son Alachua, Bay, Brevard, Charlotte, Citrus, Clay, Columbia, Duval, Escambia, Flagler, Hernando, Highlands, Indian River, Jackson, Lake, Leon, Levy, Manatee, Marion, Martin, Monroe, Okaloosa, Okeechobee, Pasco, Putnam, St. Johns, St. Lucie, Santa Rosa, Sarasota, Sumter, Taylor y Wakulla.