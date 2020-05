Pjanic y Lautaro podrían cambiar el Derbi de Italia por el Clásico

EFE/EPA/CESARE ABBATE/Archivo

Roma, 19 may (EFE).- El bosnio Miralem Pjanic y el argentino Lautaro Martínez están acostumbrados a verse las caras en el Derbi de Italia entre el Juventus Turín y el Inter de Milán, pero en el país transalpino aumentan cada día los rumores sobre la posibilidad de que los dos jueguen el Clásico en LaLiga el próximo año, ambos con la camiseta del Barcelona.

Pjanic, cerebro del centro del campo del Juventus, y Lautaro, joya de la delantera del Inter, llevan semanas acaparando las portadas de los diarios deportivos italianos, convencidos de que ambos están listos para decir "sí" al Barcelona.

Este mismo martes el rotativo milanés "La Gazzetta dello Sport" asegura en su portada que el Inter ya piensa en su equipo del futuro, con el uruguayo Edinson Cavani o el alemán Timo Werner considerados favoritos para que "el adiós de Lautaro pese menos".

Anteriormente, fue Pjanic el protagonista, después de que en Italia anunciaran un presunto acuerdo ya cerrado con el Barcelona para reforzar el centro del campo del técnico Quique Setién en la próxima temporada.

Y es que el centrocampista bosnio, nacido en 1990, creció viendo las hazañas del Barcelona de los españoles Xavi Hernández y Andrés Iniesta y está fascinado por la idea de recoger idealmente sus legados.

Acababa de cumplir 16 años y jugaba en los juveniles del Metz cuando el Barcelona se coronaba campeón de Europa en Saint Denis contra el Arsenal en 2006 y venía de fichar por el Lyon cuando el conjunto de Pep Guardiola lo ganaba todo en el curso 2008-2009.

Tras llegar al Juventus en 2016 y conquistar tres títulos ligueros, además de rozar la Liga de Campeones en la final perdida en 2017 contra el Real Madrid, Pjanic estaría dispuesto a dar un cambio e ir a competir en la Liga española.

El club juventino podría renunciar al bosnio a cambio del brasileño Arthur Melo, considerado el sustituto ideal. El portugués Nelson Semedo es otra alternativa, aunque no es la prioridad del técnico Maurizio Sarri.

No es de excluir que el fichaje termine cerrándose este verano y lo mismo podría ocurrir con Lautaro Martínez, quien, según la prensa italiana, está fascinado por la idea de compartir la delantera del Barcelona con su compatriota Lionel Messi.

El "Toro", fichado por el Inter en el verano de 2018 procedente del Racing Avellaneda, se afirmó en esta campaña como uno de los mejores delanteros de Europa y marcó 16 goles en 31 partidos.

También mostró su talento en el Camp Nou, en el que marcó un golazo al contragolpe en un Barcelona-Inter de la fase de grupos de la Liga de Campeones. Era el 1-0 para los milaneses, que finalmente sucumbirían ante un doblete del uruguayo Luis Suárez.

Lautaro tiene contrato con el Inter hasta 2023 y una cláusula de rescisión de 111 millones de euros. El club milanés desearía que siguiera al menos un año más, pero una oferta millonaria podría convencerle en dejarle salir.

Tanto el "Toro" como Pjanic, que fueron rivales hasta este momento en uno de los encuentros más sentidos de la Serie A, podrían terminar siendo compañeros el próximo año y reforzar el proyecto deportivo de un nuevo Barcelona.

