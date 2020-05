Pekín acusa a Trump de utilizar a China para "eludir sus obligaciones" ante la OMS

SHOTLIST PEKÍN, CHINA19 DE MAYO DE 2020FUENTE: AFPTV 1. Plano general de Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China, al comienzo de una conferencia de prensa2. Plano medio de Zhao Lijian durante una conferencia de prensa3. Plano medio de Zhao Lijian durante una conferencia de prensa4. Plano general de Zhao Lijian durante una conferencia de prensa 5. SOUNDBITE 1 - Zhao Lijian, portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores de China (hombre, mandarin, 17 seg.): "Estados Unidos trata de utilizar a China como tema para eludir la responsabilidad y negociar sus obligaciones internacionales con la OMS. Es un error de cálculo y Estados Unidos han elegido el objetivo equivocado" "The US tries to use China as an issue to shirk responsibility and bargain over its international obligations to the WHO. This is a miscalculation and the US has picked the wrong target." WASHINGTON, DISTRICT OF COLUMBIA, ESTADOS UNIDOS18 DE MAYO DE 2020FUENTE: DC POOLRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 6. Plano medio de Donald Trump, presidente de EEUU, durante una conferencia de prensa BRUSELAS, BÉLGICA19 DE MAYO DE 2020FUENTE: EBSRESTRICCIONES: PROHIBIDA LA REVENTA / NO RESALE 7. Primer plano de Virginie Battu, portavoz de la Comisión Europea, durante una conferencia de prensa 8. SOUNDBITE 4 - Virginie Battu, portavoz de la Comisión Europea (mujer, inglés, 9 seg.): "Este es el momento de la solidaridad, no es el momento de señalar con el dedo o socavar la cooperación multilateral" "This is the time for solidarity, it is not the time for finger pointing or undermining multilateral cooperation" GINEBRA, SUIZA16 DE ABRIL DE 2020FUENTE: AFPTV 9. Plano medio de árboles frente al edificio de la OMS10. Primer plano de los nombres de la OMS en una puerta de vidrio11. Plano general de la sede de la OMS12. Primer plano de un letrero de la OMS ///-----------------------------------------------------------2 DEPECHES DE CONTEXTE: Pekín acusa a Trump de utilizar a China para "eludir sus obligaciones" ante la OMSPekín, 19 Mayo 2020 (AFP) - El gobierno chino acusó este martes al presidente Donald Trump de utilizar a China para "eludir sus obligaciones" ante la Organización Mundial de la Salud (OMS), luego de que el gobernante amenazara con congelar indefinidamete el financimiento a esa agencia de la ONU.Trump, que dijo también que retirará a su país de la OMS si no demostraba su independencia de Pekín, tiene como objetivo "difamar a China" y "eludir sus obligaciones" internacionales con la organización, dijo el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores, Zhao Lijian."La carta abierta del líder estadounidense (...) está llena de insinuaciones, de 'probablemente' y 'quizás', y trata de usar métodos engañosos para engañar al público, y lograr el objetivos de desprestigiar los esfuerzos antivirus de China, y eludir la responsabilidad por la propia respuesta insuficiente de Estados Unidos", dijo Zhao."Estados Unidos trata de utilizar a China como tema para eludir la responsabilidad y negociar sus obligaciones internacionales con la OMS. Es un error de cálculo y Estados Unidos han elegido el objetivo equivocado", afirmó.Trump acusa a China, donde surgió el virus a fines de diciembre pasado, de haber encubierto el alcance de la epidemia, causando devastación económica y cobrándose hasta ahora la vida de unas 317.000 personas en el mundo y contagiado a más de 4,8 millones. Estados Unidos suma 1,5 millones de infectados y más de 90.000 muertos.Si la OMS "no se compromete a realizar mejoras sustanciales en los próximos 30 días, haré que mi congelación temporal de los fondos de Estados Unidos (...) sea permanente y reconsidere nuestra membresía en la organización", escribió Trump en una carta dirigida al director de esa agencia de la ONU, Tedros Adhanom Ghebreyesus."Está claro que los reiterados pasos en falso de usted y su organización para responder a la pandemia han sido extremadamente costosos para el mundo. La única forma de avanzar para la Organización Mundial de la Salud es si realmente puede demostrar independencia de China", añadió.El mandatario estadounidense había acusado horas antes a la organización de ser "una marioneta de China".tjx-sbr/ehl/cr/mis/zm/mis/zm ------------------------------------------------------------- UE apoya a la OMS tras la amenaza de Trump de cortar financiación (vocera)Bruselas, 19 Mayo 2020 (AFP) - La Unión Europea (UE) expresó este martes su apoyo a la Organización Mundial de la Salud (OMS) tras la amenaza del presidente estadounidense, Donald Trump, de suspender permanentemente su financiación por su gestión de la pandemia."Es el momento de la solidaridad, no de señalar con el dedo o socavar la cooperación multilateral (...) La UE apoya los esfuerzos de la OMS", dijo en rueda de prensa la vocera de la diplomacia europea, Virginie Battu.Para la UE, "los esfuerzos multilaterales son la única opción efectiva y viable para ganar esta batalla" del nuevo coronavirus, agregó Battu, para quien se deberá estudiar la acción de la OMS a la pandemia "cuando sea el momento".En una carta al director de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, el presidente de Estados Unidos enumera los, a su juicio, "pasos en falso" de la organización y les urge a "demostrar independencia de China"."Si la OMS no se compromete a realizar mejoras sustanciales en los próximos 30 días, haré que mi congelación temporal de los fondos (...) sea permanente y reconsidere nuestra membresía en la organización", agrega la misiva.Trump considera que la OMS ignoró los informes sobre la aparición del virus que, según él, remontaban a diciembre y le reprocha ser demasiado indulgente con las autoridades chinas en su manejo de la pandemia de la COVID-19.Durante la asamblea general de la OMS en curso, los países esperan aprobar una resolución, impulsada por la UE, que reclama el lanzamiento "cuanto antes" de un examen de la respuesta sanitaria internacional y las medidas de la OMS.Desde la aparición del virus en China a fines de 2019, más de 317.000 personas murieron por la COVID-19 por más de 4,7 millones de casos de contagio confirmados, según un balance de la AFP.tjc/zm