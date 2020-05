Panam Sports puede "comenzar a abrir puertas" a los eSports, dice Neven Ilic

En la imagen un registro del presidente de Panam Sports, el chileno Neven Ilic, durante una entrevista con Efe, en San José (Costa Rica). EFE/Jeffrey Arguedas/Archivo

Redacción Deportes, 19 may (EFE).- Panam Sports no está preparada en la actualidad para incorporar en sus programas los deportes electrónicos, pero puede "comenzar a abrir puertas" para que ofrezcan demostraciones y espectáculos, afirmó a Efe el chileno Niven Ilic, presidente de la entidad que reúne 41 comités olímpicos nacionales.

Conocidos como 'eSports', estas competiciones de videojuegos a través de internet suponen para Ilic un desafío para asimilar, aunque crecen en popularidad gracias a un factor que también interesa a Panam Sports: captar el interés de los jóvenes.

"Creo que no estamos preparados como para que sea parte integrante de nuestros juegos o dentro de nuestros programas, pero sí podemos comenzar a abrir puertas, de manera que pueda haber demostraciones, espectáculos. E ir viendo si eso nos permite a nosotros traer más público joven, que es el que andamos buscando", declaró Ilic durante una videoconferencia con Efe.

Nacido hace 58 años en Antofagasta, el miembro del Comité Olímpico Internacional (COI) y expresidente del Comité Olímpico Chileno afirmó que las competiciones de videojuego que involucran a jugadores profesionales componen "una actividad importante en el mundo".No obstante, admitió con buen humor que su generación "no está preparada para ver a algunos jóvenes utilizando su tiempo sentados jugando con el computador".

"Es una lucha que tengo dentro de mi casa", admitió al hablar del gusto que también manifiestan algunos de sus cuatro hijos por una afición cuyos orígenes no son tan próximos como parece, ya que se remontan a 1962, cuando el programador Steve Russell diseñó el juego 'Spacewar' en el Instituto de Tecnología de Massachusetts.

"A algunos les empujo a que hagan deporte al aire libre, como me gusta a mí, pero prefieren el eSports", relató.

Consideraciones personales aparte, Ilic admitió que Panam Sports recibió ofertas de empresas de juegos electrónicos para permitir demostraciones durante los Juegos Panamericanos que se disputaron el año pasado en Lima, pero las negociaciones no fructificaron.

Pese a ello, admitió, la entidad que preside ha tenido diálogos para establecer acuerdos con la Federación Internacional de eSports (IESF), con sede en la ciudad surcoreana de Busan.

"Hay que reconocer que es una actividad importante en el mundo, que a muchos jóvenes cautiva. Entonces, si de alguna manera logramos una combinación que nos sirva a los dos, lo estudiaremos".

Los eSport celebraron hace 48 años sus primeras 'Olimpiadas Intergalácticas', a instancias de la Universidad de Standford, y en 1980 la compañía Atari organizó el primer torneo, que reunió a unos 10.000 participantes en Estados Unidos.

En 2018 los juegos electrónicos registraron una audiencia global de 395 millones, incluyendo aficionados, y se calcula que para 2022 esta cifra supere los 640 millones de personas.

Ilic expresó que la aparición de este tipo de competiciones puede darse durante la primera edición de los Juegos Panamericanos Junior, que estaban previstos en principio del 5 al 19 de junio en la ciudad colombiana de Cali, pero que pueden ser postergados por causa de la pandemia del coronavirus y para no coincidir con los ya aplazados Juegos Olímpicos de Tokio.

"No me niego de plano, pero creo que uno puede comenzar a evolucionar en el tema. Quizá en los Juegos Panaamericanos Junior podamos tener un experimento: son jóvenes, les gusta, veremos. Esperemos cómo evoluciona", puntualizó.

