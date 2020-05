Ortega sigue minimizando al COVID-19 y dice que ha logrado contrarrestarlo

En la imagen, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 18 may (EFE).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, volvió a minimizar este lunes a la pandemia del coronavirus, la cual, dijo, ha logrado contrarrestar.

En un mensaje a la nación transmitido en cadena obligada de radio y televisión, desde su residencia, el mandatario dijo que en esta época del año siempre hay defunciones por neumonía y que ahora hay "algunas" vinculadas con el coronavirus.

Al leer un informe del Ministerio de Salud, Ortega indicó que entre el 1 de enero y el 15 de mayo pasados murieron al menos 309 personas por neumonía, la tercera cifra más alta del último lustro.

Las más altas en ese período en los últimos cinco años son las 329 muertes registradas en 2016 y las 312 en 2015, precisó.

Mientras las cantidades más bajas fueron 215 en 2018, cuando estalló una crisis sociopolítica que dejó cientos de muertos; 222 en 2019 y 289 en 2017, detalló.

"HEMOS LOGRADO CONTRARRESTAR LA PANDEMIA"

El líder sandinista observó que las muertes por neumonía han vuelto a repuntar este año y que de las 309 muertes que contabilizan hasta ahora, van incluidas "algunas que tienen que ver, indiscutiblemente, con esta pandemia".

Hasta el martes pasado, Nicaragua acumulaba 25 casos confirmados, con 8 fallecidos, para una tasa de letalidad de 32 %, la más alta de América, según las cifras oficiales.

El Ministerio de Salud ofrecerá mañana su informe semanal sobre la situación del coronavirus.

El independiente Observatorio Ciudadano, que localiza de forma independiente casos de COVID-19 no reconocidos por las autoridades, registra 233 muertos y 1.270 los casos sospechosos de coronavirus en Nicaragua.

Ortega, que se hizo acompañar de su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo; del titular de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, y de la ministra de Salud, Martha Reyes, sostuvo además que su Gobierno ha logrado "contrarrestar la pandemia".

Consideró que las muertes que registran hasta ahora corresponden a "un ciclo normal de fallecimientos por neumonía, donde no todos estos (casos) tienen que ver con el coronavirus".

NO SALE DE SU RESIDENCIA

Ortega, que compareció desde su residencia que también ocupa como Casa de Gobierno y a su vez como Secretaría General del gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN), se ha declarado en contra de la campaña "Quédate en casa" porque, a su juicio, destruiría la economía local, que se ha contraído los dos últimos años y que es mayoritariamente informal.

El líder sandinista ofreció ese mensaje en ocasión del 125 aniversario del natalicio del héroe nicaragüense Augusto C. Sandino.

Sin embargo, a diferencia de años anteriores que lo conmemoraba con un baño de masas en el municipio de Niquinohomo, ciudad de origen de Sandino, conocido como el "general de hombres libres", en esta ocasión lo hizo desde su residencia.

Desde que fue declarada la pandemia, el 11 de marzo pasado, Ortega ha comparecido en tres ocasiones, pero ha evitado contacto con sus bases.

El Ejecutivo ha sido criticado por diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y por no establecer restricciones ni suspender las clases en medio de la pandemia.

Diversos sectores nicaragüenses han criticado a Ortega por mandar a los ciudadanos a exponerse al COVID-19, en tanto él y su familia no salen de su residencia.