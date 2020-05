Ortega aboga por un "mecanismo" que agilice el comercio en Centroamérica

En la imagen, el presidente de Nicaragua, Daniel Ortega. EFE/Jorge Torres/Archivo

Managua, 18 may (EFE).- El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, abogó este lunes por encontrar un mecanismo que agilice el comercio en Centroamérica, varado por el cierre de las fronteras de Costa Rica a causa de la pandemia del coronavirus.

El mandatario nicaragüense hizo votos por encontrar "un mecanismo que le de seguridad a los mismos transportistas", a Costa Rica y a Centroamérica en general.

De lo contrario, advirtió el líder sandinista, la decisión de Costa Rica de restringir el ingreso de camioneros extranjeros debido al COVID-19, en caso de resolverse pronto, tendrá un "impacto humanitario" en Centroamérica.

"Por combatir la pandemia, no se puede crear una crisis y una pandemia que tendría un impacto humanitario y que afectaría a final de cuenta a la población centroamericana", señaló Ortega.

LAS RAZONES DE COSTA RICA

El Gobierno de Costa Rica solicitó este lunes a Centroamérica elaborar un protocolo regional de medidas de bioseguridad en el marco de la pandemia del COVID-19, para agilizar el comercio, proteger a los transportistas de carga y modificar las medidas preventivas que ha impuesto en fronteras.

En una reunión virtual, el Consejo de Ministros de Integración Económica Centroamericana (Comieco) solicitó a Costa Rica suspender la aplicación de las medidas adoptadas desde el pasado viernes y que entraron a regir este lunes que restringen el ingreso de transportistas extranjeros al territorio costarricense.

La situación ha provocado una aglomeración de camiones de carga en las fronteras de Costa Rica con Nicaragua y Panamá, así como un descontento regional, incluido el sector exportador costarricense.

Como solución, Costa Rica pidió al Comieco la elaboración de un protocolo regional de medidas de bioseguridad de mejores prácticas sanitarias y evidencia científica.

URGE SOLUCIÓN

Ortega urgió en hallar una rápida respuesta que regule, reglamente y permita la fluidez del comercio, porque se está afectando el tránsito de mercancías desde Panamá a Guatemala y viceversa.

Indicó que en el lado nicaragüense de la frontera se encuentran varados 1.010 camiones de carga, en su mayoría procedentes de Guatemala y que no pueden ingresar a territorio costarricense.

"Lo que se necesita es mayor coordinación sobre el tema de la pandemia", reconoció el mandatario nicaragüense, quien ha sido criticado por el manejo que le está dando al coronavirus.

Las medidas tomadas por el Gobierno de Costa Rica establecen que solo se permite el ingreso de los transportistas extranjeros en tránsito, es decir, aquellos que van desde la frontera con Nicaragua hasta la frontera con Panamá o viceversa. Este recorrido se realiza bajo custodia policial.

LA "NEGLIGENCIA" DE NICARAGUA

Los transportistas extranjeros que tienen como fin entregar producto en Costa Rica, solamente podrán ingresar a las instalaciones de los puestos fronterizos terrestres para desenganchar la carga y entregarla a un camión costarricenses.

También se puede desinfectar el camión y entregarlo a un conductor costarricense.

Datos oficiales del Ministerio de Salud de Costa Rica indican que desde el pasado 8 de mayo ha evitado el ingreso al país de 50 transportistas de carga que dieron positivo en la prueba del COVID-19, la mayoría en la frontera con Nicaragua.

Además, hay 11 conductores nicaragüenses con coronavirus a los que Nicaragua les prohibió el reingreso y están recibiendo atención en Costa Rica, según informó el ministro de Salud costarricense, Daniel Salas.

El Ejecutivo nicaragüense ha sido criticado por diversos sectores por promover eventos masivos y aglomeraciones, a contracorriente de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS), y por no establecer restricciones ni suspendido las clases en medio de la pandemia.