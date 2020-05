Microsoft compra la empresa de automatización robótica de procesos Softmotive

Microsoft anunció la operación en el marco de su conferencia Build de desarrolladores 2020, que este año se celebra por primera vez en formato completamente digital a causa de las restricciones a la movilidad y los peligros para la salud de la pandemia mundial de COVID-19. EPA/RITCHIE B. TONGO/Archivo

San Francisco (EE.UU.), 19 may (EFE).- Microsoft anunció este martes la adquisición por una cuantía no revelada de la empresa de automatización robótica de procesos (RPA, por su sigla en inglés) Softmotive, en un paso más en su estrategia de llevar la inteligencia artificial y la automatización a todos los negocios.

La automatización robótica de procesos es una tecnología basada en un software -pese al nombre, no hay ningún robot físico involucrado- que mediante aprendizaje automatizado observa y aprende sobre tareas repetitivas y tediosas llevadas a cabo por personas y crea procesos automáticos para sustituir el esfuerzo humano.

Los procesos que se automatizan pueden ser de lo más complejos -siempre y cuando sean repetitivos y dejen poco margen de improvisación- o tan simples como mover archivos digitales de un lugar a otro o copiar y pegar información entre distintos archivos.

"Con la añadidura de Softmotive a las herramientas ya existentes en Microsoft Power Automate, estamos democratizando la automatización robótica de procesos a un precio asequible y permitiendo que todo el mundo pueda crear robots para automatizar sus procesos manuales en el negocio", indicaron desde la empresa de Redmond (estado de Washington, EE.UU.).

Power Automate forma parte del paquete de productos de la compañía bajo el paraguas Power Platform, cuyo objetivo es proveer a las empresas que no disponen de los suficientes recursos tecnológicos de herramientas que les faciliten la transición a la automatización y la inteligencia artificial.

Microsoft anunció la operación en el marco de su conferencia Build de desarrolladores 2020, que este año se celebra por primera vez en formato completamente digital a causa de las restricciones a la movilidad y los peligros para la salud de la pandemia mundial de COVID-19.

Softmotive tiene la sede en Londres, donde se encuentran la mayoría de sus 150 empleados, y ha logrado levantar capital por valor de 25 millones de dólares desde que fue fundada en 2005.

Build 2020 también sirvió a Microsoft para revelar las últimas novedades respecto a los proyectos en los que está trabajando, entre ellos una versión de software en la nube diseñada específicamente para cubrir las necesidades de las organizaciones sanitarias como hospitales y centros de salud.