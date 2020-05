Mayoría de empleados de Visa trabajarán desde casa durante 2020

(Bloomberg) -- Al Kelly, director ejecutivo de Visa Inc., dijo que espera que la mayoría de los empleados de la firma continúen trabajando de forma remota hasta fin de año.

La firma, con sede en San Francisco, se unió a su rival American Express Co. en este pronóstico para su fuerza laboral de 20.000 personas el martes. Visa, la red de pagos más grande del mundo, posee o arrienda 131 oficinas en 76 países, según documentos regulatorios.

“Simplemente parece incorrecto que los empleados de Visa se expongan a sistemas de tránsito y carreteras abarrotados cuando tenemos la flexibilidad de continuidad del negocio trabajando desde casa”, dijo Kelly en una publicación en LinkedIn. “Aquellos que deben hacer presencia en su lugar de trabajo para recibir un salario deben tener prioridad en el uso de los medios de transporte con distanciamiento social”.

Las empresas han comenzado a elaborar planes para que los trabajadores vuelvan a las oficinas, que incluyen procesos de limpieza adicional y el manejo de aquellos lugares donde los empleados podrían tener más cercanía, como ascensores o entradas. Kelly dijo el martes que Visa traerá a los empleados de vuelta “instalación por instalación y por etapas”.

