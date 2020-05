Los inversores alemanes empiezan a creer que lo peor ha pasado

(Bloomberg) -- Los inversores están cada vez más seguros de que la economía alemana se recuperará de la peor crisis desde la posguerra en la segunda mitad del año, y las empresas reanudarán sus actividades después de que el Gobierno levantase las medidas de aislamiento para contener la pandemia.

Por otra parte, la preocupación por el estado actual de la mayor economía de Europa se está intensificando en medio del aumento del desempleo y de las quiebras.

Un indicador ZEW que mide las expectativas de los inversores para los próximos seis meses subió a 51,0, el nivel más alto en cinco años y, una lectura más alta que las estimaciones en una encuesta de Bloomberg. Una evaluación de las condiciones actuales cayó al nivel más bajo desde 2003.

El Gobierno ha introducido estímulo por valor de cientos de miles de millones de euros para mantener la economía a flote. Pero menos de dos semanas de cierre a finales de marzo han causado una caída en la producción de más del 2% en el primer trimestre, lo que plantea dudas sobre hasta qué punto el mayor esfuerzo fiscal de la Unión Europea puede evitar daños duraderos en fábricas, restaurantes y tiendas cerrados.

“Cada vez hay más optimismo de que habrá un cambio económico a partir del verano”, dijo el presidente de ZEW, Achim Wambach, en un comunicado. Si bien los inversores anticipan un repunte de la economía en el cuarto trimestre, “el proceso de recuperación llevará mucho tiempo. La producción económica solo volverá al nivel de 2019 en 2022”.

El Bundesbank predice que la economía alemana debería comenzar su recuperación en el transcurso del segundo trimestre. Sin embargo, también advirtió el lunes que la actividad comercial será significativamente inferior al nivel registrado en los primeros tres meses del año.

El daño provocado por la contracción más profunda de Alemania en una década arrastrará a unas 29.000 compañías a la insolvencia este año, un aumento de más del 50% desde 2019. La pandemia ya ha obligado a la cadena de restaurantes Vapiano SE y al grupo de grandes almacenes Galeria Karstadt Kaufhof a solicitar ayuda judicial después de que las ventas se desplomaran debido a las medidas de cierre.

Las expectativas para las perspectivas económicas en la zona euro en general también mejoraron, mostró el informe de ZEW.

La capacidad de algunos países en la región de 19 naciones, entre ellos Italia, para salir de la crisis países está limitada por la ya pesada deuda pública. El nuevo programa de compra de bonos de emergencia del Banco Central Europeo y el acceso más fácil a fondos baratos para las empresas beneficiará a estos países.

Un alivio adicional podría resultar de un fondo de la UE de 500.000 millones de euros (US$547.000 millones) que otorgaría ayuda a los Estados miembros más afectados por el virus. La canciller alemana, Angela Merkel, y el presidente francés, Emmanuel Macron, acordaron el lunes apoyar el paquete. En última instancia, necesitará la aprobación de los 27 estados miembros, y algunos ya han manifestado su oposición.

