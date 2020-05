Los guardametas Talavera y Fassi invierten en equipo de eSports en México

El guardameta de Toluca Alfredo Talavera festeja una anotación de su equipo ante Cruz Azul. EFE/Jorge Nuñez/Archivo

México, 18 may (EFE).- Los guardametas Alfredo Talavera, del Toluca, y Sebasitán Fassi, del León, equipos del fútbol mexicano, anunciaron este lunes su inversión en el equipo de eSports, MeT (Mexico Esports Team).

"Feliz de anunciar nuestra nueva inversión: El equipo MeT de eSports. Motivados y muy ilusionados por todo lo que viene #ElEquipoDelPueblo la va a romper", informó Fassi en Twitter.

Talavera también compartió en redes sociales un vídeo en el que confirmó su presencia en MeT. En un comunicado, la organización mencionó que el portero del Toluca tomará el rol de presidente, mientras que Fassi será el vicepresidente.

El primer torneo en el que participará el equipo de los porteros será la segunda temporada del Campeonato Mexicano del videojuego de acción táctica Rainbow Six Siege, que será presentado de forma oficial el miércoles y en el que confirmó su incursión la división de eSports del Guadalajara.

La organización MeT agregó en el comunicado que en los próximos días darían a conocer más detalles acerca de las competiciones en las que participarán los conjuntos de la organización.

De acuerdo con información en sus redes sociales, MeT tendrá escuadras en los videojuegos de Fornite, Free Fire, Clash Royale y Valorant, el nuevo juego de Riot Games que se encuentra en su fase beta.

Rainbow Six Siege cuenta con uno de los competitivos con más presencia en el país. En 2019 se disputó la primera temporada del Campeonato Mexicano.

A finales de 2019, Ubisoft, desarrollador de Rainbow, anunció el Mexico Challengers, que enfrentó a las ocho escuadras del circuito profesional en contra de cuatro retadoras; este certamen dio dos boletos al LATAM Masters.

En febrero se disputó en Ciudad de México LATAM Masters, en el que participaron por primera vez las cuatro mejores escuadras de Sudamérica y el circuito mexicano.

Durante el torneo latinoamericano se anunció que por primera vez el circuito mexicano de Rainbow Six daría paso a un campeonato presencial en su edición 2020.