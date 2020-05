Las muertes por COVID-19 en España bajan de 100 por tercer día consecutivo

Detalle de la infografía de la Agencia EFE disponible en http://www.efeservicios.com. EFE

Madrid, 19 may (EFE).- Las muertes por coronavirus en España sumaron 83 en las últimas 24 horas, el tercer día consecutivo por debajo de 100, aunque con un repunte respeto de los 59 de ayer, informó este martes del Ministerio de Sanidad.

El total de fallecidos por la pandemia alcanza ya 27.778, mientras que los nuevos contagios alcanzaron 295 diarios para sumar 232.037, añaden los datos divulgados por Sanidad.

"Tenemos que seguir siendo prudentes, vamos muy bien, pero hay que garantizar que el riesgo de rebrotes se reduce al mínimo", señaló en rueda de prensa el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, al presentar las cifras.

Simón, un epidemiólogo que es el portavoz del Ministerio de Sanidad para la pandemia, achacó el aumento de fallecimientos notificados hoy a las "pequeñas oscilaciones" diarias, así como al posible efecto de que lleguen comunicaciones atrasadas del fin de semana pasado.

Por ello, consideró que los próximos dos días se conocerá la "situación real" de la evolución de la pandemia en España, pero consideró que "la evolución real de la epidemia es mejo que lo que esos datos nos dan a entender".

Simón apeló a la "responsabilidad personal" de los ciudadanos según se pone en marcha una apertura gradual del país, ya que "puede haber personas infectadas que no detectamos" y pueden generar cadenas de transmisión no controladas por el sistema sanitario.