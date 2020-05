La tasa del desempleo en el Reino Unido se sitúa en el 3,9 %

Una mujer se dirige a la entrada de un centro de empleo en Londres, Reino Unido. EFE/Hannah Mckay/Archivo

Londres, 19 may (EFE).- El desempleo en el Reino Unido subió en 50.000 personas en el primer trimestre del año frente al mismo periodo del año anterior, lo que situó la tasa del paro en el 3,9 %, informó este martes la Oficina Nacional de Estadísticas (ONS).

Estas cifras cubren casi todo el periodo previo a que el Gobierno británico dispusiera el confinamiento de la población, a finales de marzo, para controlar la pandemia de la COVID-19.

El paro, que comprende tanto a aquellos que se benefician del subsidio del desempleo como a los que no, alcanzó 1,35 millones de personas durante ese trimestre, de acuerdo con ese organismo.

La tasa de empleo se situó en el 76,6 %, según la ONS, que ha añadido que 33,14 millones de personas tenían trabajo en el trimestre (enero a marzo), un total de 448.000 personas más que en el mismo periodo del año anterior, debido a un incremento de las mujeres en el mercado laboral.

El experto en estadísticas de la ONS Jonathan Athow señaló este martes que, si bien estas cifras del paro cubren las primeras semanas del confinamiento por la pandemia de la COVID-19, muestran que la crisis tiene un "gran impacto en el mercado laboral".

En marzo, el empleo en general se mantuvo, si bien retrocedió para los trabajadores del sector de la construcción y los que trabajan en hoteles, bares o restaurantes.

El director del Instituto Nacional de Investigación Económica y Social, Jagjit Chadha, indicó hoy a los medios que, debido al impacto de la pandemia, se espera que el desempleo suba rápidamente hasta situarse en un 10 %, algo no visto en el Reino Unido desde principios de los pasados años noventa.