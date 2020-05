La Serie A regresará el 14 de junio si la curva de contagios sigue bajando

EFE/EPA/FABIO FRUSTACI/Archivo

Roma, 19 may (EFE).- La Serie A 2019-2020, interrumpida desde el 9 de marzo a causa de la pandemia del coronavirus, se reanudará a mediados de junio si la curva de contagios sigue bajando, aseguró este martes el ministro de Deportes, Vincenzo Spadafora.

"Esperamos todos que podamos reanudar el fútbol lo antes posible, pero de momento no tenemos seguridades, como ya lo recordó el presidente del Gobierno, Giuseppe Conte. Si, como deseamos, la curva de contagios sigue bajando, entonces será posible confirmar la fecha del 14 de junio para reanudar la Serie A", dijo Spadafora en una entrevista al medio italiano "ItalPress".

"Pero debemos llegar a esto de forma gradual, actuando con cuidado y responsabilidad, como lo hicimos hasta este momento", prosiguió.

El Gobierno italiano ordenó a la Federación de Fútbol Italiana (FIGC) bloquear la competición hasta al menos el 14 de junio a la espera de que el Comité técnico científico dé el eventual visto bueno para el regreso del fútbol.

La Serie A se encuentra parada desde el 9 de marzo, tras 26 jornadas, con el Juventus Turín líder con un punto de ventaja sobre el Lazio, segundo, y nueve sobre el Inter de Milán, tercero.

Los clubes han vuelto a organizar entrenamientos individuales el pasado 4 de mayo y están esperando el visto bueno del Gobierno para ejercitarse en grupo.

Sin embargo, todavía hay negociaciones abiertas sobre las peticiones del Comité Técnico Científico para el protocolo sanitario. En particular, está actualmente previsto que si hay un caso positivo en un equipo, toda la plantilla deberá permanecer quince días en cuarentena.

En este sentido, los clubes enviaron al Comité Técnico Científico unas propuestas alternativas para facilitar la organización de la actividad deportiva.

"Un positivo entre los jugadores podría perjudicar primero su salud, incluida la de los trabajadores del equipo. No se trata de un tema únicamente deportivo. Entiendo que, si hay un caso positivo, un nuevo 'stop' podría condicionar mucho el desarrollo de los partidos", reconoció Spadafora.

"Por esta razón estamos estudiando todas las soluciones posibles. El objetivo que debemos alcanzar no es solo reanudar el campeonato, sino lograr que se cierre", concluyó.