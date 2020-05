La producción de shale en EE.UU. se encamina a mínimo de 2018

(Bloomberg) -- La producción de petróleo en las siete principales regiones de shale en EE.UU. se encamina a niveles no vistos desde 2018 ante el repliegue de los perforadores por el reciente colapso de los precios.

Las pérdidas estarán lideradas por la Cuenca Pérmica, que se extiende a lo largo de Texas y Nuevo México, donde se estima que la producción caerá en 87.000 barriles diarios en junio a 4,29 millones, según el informe de productividad de perforación de la Administración de Información de Energía más reciente.

La producción general se reducirá en 197.000 barriles al día el próximo mes a 7,822 millones de barriles, lo que sería el nivel más bajo desde finales de 2018. La disminución anticipada habría sido aún más dramática si no hubiera sido por una revisión a la baja de la estimación de producción de mayo de alrededor de medio millón de barriles al día.

La crisis sin precedentes del petróleo ha provocado miles de pérdidas de empleos a medida que los productores cierran pozos por la caída libre de la demanda como resultado de la pandemia. Puede que lo peor de la crisis ya haya terminado ante el aumento de los precios del petróleo a medida que se levantan las restricciones y las ciudades vuelven a reanudar la actividad gradualmente.

Sin embargo, los analistas de IHS Markit Ltd. esperan que la producción continúe disminuyendo durante el resto del año y hasta 2021 a medida que el mercado absorbe una sobreoferta enorme.

“El Pérmico podría recuperarse más rápido debido a una mejor base de recursos”, dijo Kurt Barrow, vicepresidente de mercados de petróleo de IHS Markit. “Todavía existe el riesgo de que un resurgimiento del virus provoque medidas de aislamiento a gran escala que revertirían ese crecimiento”.

El número de pozos perforados pero incompletos en el Pérmico aumentó en 28 a 3.464 en abril, según el informe, la cifra más alta desde septiembre.

Nota Original:U.S. Shale Output Seen Tumbling to 2018 Low, Led by Permian

©2020 Bloomberg L.P.