La oposición de Guyana preocupada por el recuento electoral de los comicios de marzo

El presidente de Guyana, David Granger EFE/CHRISTOPHER GREGORY/Archivo

San Juan, 19 may (EFE).- El opositor Partido Progresista del Pueblo (PPP) mostró este martes su preocupación porque un miembro del personal de Tecnología de la Información de la Comisión Electoral (Gecom) de Guyana fuera asignado al recuento de la región cuatro, por su supuesta implicación en malas prácticas en las elecciones de marzo.

El PPP, por ello, se dirigió a la presidenta de la Gecom, Claudette Singh, para mostrarle su disconformidad con el nuevo puesto desempeñado por Enrique Livan en el recuento electoral, al tratarse, precisamente, de una de las personas sobre la que recaen sospechas por su hipotético trabajo irregular en el recuento de marzo.

La formación opositora solicitó además garantías de que su designación no tuvo nada que ver con la visita del presidente de Guyana, David Granger, el domingo pasado al lugar del recuento nacional, que se realiza en el Centro de Conferencias Arthur Chung de la capital, Georgetown.

"Queremos recordarles que Livan fue uno de los acusados de malas prácticas durante el proceso de verificación de los resultados del distrito electoral 4", dijo el representante electoral del PPP, Zulfikar Mustapha, a la presidenta de la Gecom en una carta.

LA POLICÍA INTERROGÓ AL RECIENTEMENTE NOMBRADO

Mustapha recordó además que el pasado mes de marzo, la Policía de Guyana lo interrogó -a Lavin- extensamente sobre la presunta desaparición de una computadora portátil y el paso de datos de la región 4 de una computadora a otra.

Agregó además que la estación de trabajo 10 del Centro de Conferencias Arthur Chung lleva el recuento de los votos del Distrito 4, que está siendo, notablemente, más lento que el de los demás departamentos electorales.

"Es nuestra firme opinión que hay una deliberada lentitud en el recuento de las papeletas del distrito 4", dijo.

Acusó a Singh de haber buscado el consentimiento de Granger para promover Livan en el proceso de recuento.

La portavoz de la Gecom, Yolanda Ward, dijo que el nombramiento de Livan no tenía ningún vínculo con la visita del presidente, sino que responde a una rotación de personal.

NIEGAN REUNIÓN SECRETA ENTRE PRESIDENTE DE GUYANA Y LA GECOM

Ward negó además la supuesta celebración de una reunión secreta entre el presidente de Guyana y la alta gerencia de Gecom, como insinúa el PPP.

El presidente Granger se ha negado a revelar detalles de conversaciones confidenciales con miembros de la Gecom y señaló que que es un asunto que le corresponde aclara a la entidad pública.

La Gecom destacó que el presidente de Guyana, durante su visita el centro de recuento de votos, agradeció a los participantes por sus esfuerzos.

La Gecom informó de que el secretario general del PPP, Bharrat Jagdeo, también visitó el centro de recuento de votos y se reunió brevemente con Singh la semana pasada.

El candidato del PPP, Irfaan Ali, ha acudido diariamente al centro para seguir de cerca el recuento.

Granger había dicho el pasado domingo que aceptará cualquier decisión de la Gecom sobre el resultado de las elecciones generales del 2 de marzo de 2020.

La Gecom inició el pasado día 6, entre grandes medidas de seguridad, el recuento de los votos de las elecciones celebradas el 2 de marzo.

PROCESO PARALIZADO POR DEMANDAS JUDICIALES

El proceso de recuento fue paralizado por demandas judiciales bajo sospecha de falta de transparencia e irregularidades.

El recuento está supervisado por observadores de la Comisión del Sector Privado, representantes locales de la Organización de Estados Americanos (OEA), la Cámara de Comercio de Estados Unidos-Guyana y un equipo de alto nivel de la Comunidad del Caribe (Caricom).

Guyana celebró el pasado 2 de marzo elecciones generales y regionales, cita en la que dos partidos se jugaron la victoria, con el trasfondo de la disputa con Venezuela por la región de Esequibo.

Granger, candidato de la coalición, convocó las elecciones tras la presentación con éxito de una moción de no confianza en su contra en diciembre de 2018 -con 33 votos a favor y 32 en contra- por parte del opositor Partido Progresista del Pueblo (PPP), que tuvo en estas elecciones como alternativa a presidente a Irfaan Ali.

Tanto la oficialista Asociación para la Unidad Nacional + Alianza para el Cambio (APNU + AFC) como el opositor PPP se habían adjudicado la victoria en los comicios del 2 de marzo.