La Aerolínea Tame será liquidada pero se preservarán sus rutas indispensables

Imagen de archivo de Lenin Moreno, presidente de Ecuador. EFE/ José Jácome/Archivo

Quito, 19 may (EFE).- La aerolínea ecuatoriana Tame, fundada hace casi seis décadas, entrará en liquidación dentro de las medidas de ahorros previstas por el Gobierno del presidente Lenín Moreno para hacer frente a las consecuencias del coronavirus SARS-CoV-2, aunque aseguró que preservará las conexiones internas que no tienen otras alternativas.

"Tame, que ha perdido más de 400 millones de dólares en los últimos cinco años, entrará en liquidación", anunció Moreno en un discurso a la nación en la que enumeró todas las medidas que se adoptarán para ahorrar 4.000 millones de dólares en el gasto público.

La compañía, que no dispone de aviones propios, ha ido reduciendo sus operaciones en los últimos años debido a su abultada deuda, y los últimos intentos por reflotarla han fracasado uno tras otro.

El mandatario no entró en detalles sobre qué significa exactamente la liquidación a la que se refirió en su discurso, porque en un mismo suspiro aseguró que las rutas a destinos domésticos no rentables se mantendrán.

La liquidación se hará, dijo Moreno, "preservando las rutas que conectan lugares que no tienen alternativas privadas", en referencia a aquellas ciudades en la Amazonía y el sur del país a las que otras aerolíneas que operan vuelos nacionales no llegan por no ser rentables.

La compañía inició sus vuelos en 1962 como entidad militar, de donde deviene su nombre, acrónimo de Transportes Aéreos Militares Ecuatorianos (TAME), y hasta marzo volaba a Quito, Guayaquil, Manta, Cuenca, Esmeraldas, Loja, Galápagos, Lago Agrio, Coca, y Santa Rosa.

Las cuatro primeras ciudades, así como Galápagos, cuentan con cobertura aérea de otras empresas regionales.

Tame también seguía volando en el extranjero a Cali (Colombia) y Fort Laudardale (Estados Unidos), tras cancelar en 2019 sus conexiones con Bogotá, Lima y Nueva York, dentro de un plan de reestructuración.

Pero la deuda acumulada desde tiempos del Gobierno anterior, el continuo cambio de gerentes en la empresa en los últimos tres años y la indecisión del Ejecutivo de Moreno a la hora de tomar decisiones drásticas, solo profundizaron la crisis en la compañía.

Hace dos años se le plantearon al Gobierno las alternativas de venta, concesión o alianza estratégica, pero ninguna avanzó.

Paradójicamente, la decisión gubernamental llega después de que el servicio de la compañía, y sobre todo su puntualidad, hayan mejorado notoriamente.

En 2018 alcanzó por ejemplo el segundo lugar en la categoría de Mejores Aerolíneas Regionales en Sudamérica y el sexto puesto en la de Mejores Aerolíneas en Sudamérica, galardones entregados por la consultora Skytrax, en los así llamados "World Airlines Awards".

También recibió el "Premio Empresa Ecuatoriana del Año 2018 Latin Quality Summit" y el galardón "Business Management Awards 2018" otorgado por "Global Business Corporation", en la ciudad colombiana de Medellín.

La línea aérea ecuatoriana se encuentra parcialmente paralizada debido al estado de excepción por la emergencia sanitaria decretada a mediados de marzo, y en los últimos dos meses sólo realiza vuelos de carácter humanitario, como la repatriación de ciudadanos ecuatorianos.

El presidente de Ecuador anunció hoy un recorte del gasto público de más de 4.000 millones de dólares para enfrentar la grave situación financiera del país agravada por la emergencia sanitaria por el COVID-19.

Entre las medidas adoptadas figuran la eliminación de siete empresas públicas: Ferrocarriles, Siembra, Medios Públicos, Crear, Ecuador Estratégico, Correos del Ecuador y la Unidad Nacional de Almacenamiento.

El jefe del Ejecutivo ecuatoriano recalcó que las empresas públicas "que no se eliminan reducirán sustancialmente sus gastos".