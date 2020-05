Hable con un médico antes de tomar hidroxicloroquina: McEnany

(Bloomberg) -- Las personas deberían consultar con sus médicos antes de tomar hidroxicloroquina para tratar de evitar el coronavirus, dijo el secretario de prensa de la Casa Blanca, Kayleigh McEnany.

McEnany habló el martes con la prensa en la Casa Blanca después de que el presidente Donald Trump anunciara que estaba tomando el medicamento contra la malaria, cuya efectividad contra el virus que no se ha demostrado y que conlleva un riesgo de intoxicación. El médico de Trump dijo que él y el presidente habían concluido que “el potencial beneficio del tratamiento superaba los riesgos relativos”.

McEnany dijo que habló el martes por la mañana con Stephen Hahn, comisionado de la Administración de Alimentos y Medicamentos, sobre la hidroxicloroquina. La FDA ha desaconsejado el uso del medicamento fuera de hospitales o ensayos.

“Me dijo que tiene un buen perfil de seguridad, pero que siempre debe prescribirse en el contexto de un médico que se lo receta a su paciente, de modo que así es como se debe tomar la decisión”, señaló McEnany. “Finalmente, es la manera en que el presidente Trump tomó su decisión”.

El martes anterior, McEnany dijo a Fox News que Trump lo había anunciado el lunes por deseo de ser transparente.

“El presidente solo quería ser transparente sobre la decisión que tomó en consulta con su médico para su salud personal”, dijo a la red. “Permítanme enfatizar que cualquier uso de hidroxicloroquina debe ser consultado con su médico. Es necesario tener una prescripción médica. Así es como debe hacerse”.

