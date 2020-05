Grupo de acreedores de Argentina revela términos de su contraoferta de canje

El presidente de Argentina Alberto Fernández. EFE/ Federico Anfitti/Archivo

Buenos Aires, 18 may (EFE).- Un grupo de acreedores de Argentina reveló este lunes los términos de la contrapropuesta que presentó el pasado viernes al Gobierno de Alberto Fernández para reestructurar bonos de ley extranjera por 66.239 millones de dólares.

En términos generales, la contrapropuesta, al igual que las otras dos presentadas por otros grupos, incluye un período de gracia menor a los tres años pretendidos por Argentina e intereses promedio superiores a los incluidos por el país suramericano en la oferta de canje lanzada el pasado abril.

El denominado Grupo de Titulares de Bonos de Canje, integrado por 18 fondos de inversión que afirman tener el 15 % de los bonos emitidos por Argentina en los canjes de 2005 y 2010, propone la emisión de dos nuevos bonos, con vencimiento en 2033 y 2040, más un cupón con rendimiento ligado al PIB de Argentina.

La oferta del Gobierno de Fernández, en tanto, ofrece a los acreedores 10 nuevos tipos de bonos, en dólares y euros, con vencimiento en 2030, 2036, 2039, 2043 y 2047.

Según la propuesta del Grupo de Titulares de Bonos de Canje, a la que tuvo acceso Efe, estos acreedores piden, además, cupones iniciales del 1,25 % -desde noviembre próximo- hasta un máximo del 5,875 %, a partir de noviembre de 2025.

En cambio, Argentina pide tres años de gracia, es decir, empezar a pagar en 2023, con un cupón inicial del 0,5 %, que se incrementaría paulatinamente hasta un interés promedio del 2,33 % y una tasa máxima de 4,875 %.

Por otra parte, este grupo de acreedores plantea que no haya quita de capital, mientras que Argentina propone una reducción de capital del 5,4 % y una rebaja de intereses del 62 %.

LAS OTRAS OFERTAS

Otros dos grupos de acreedores presentaron también contrapropuestas, pero no las hicieron públicas, aunque consultoras financieras dieron este lunes detalles de su contenido.

Una corresponde al denominado Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos, integrado por una decena de fondos, entre ellos Blackrock, Fideliity y Ashmore.

Este grupo, que dice poseer en forma conjunta un 16 % de los títulos emitidos en los canjes de 2005 y 2010 y un 32 % de los bonos emitidos luego de 2016, sí publicó un comunicado y dijo que su contraoferta contiene términos de reestructuración que darán a Argentina "un alivio significativo e inmediato de flujo de caja".

El grupo afirmó que "confía en que una transacción basada en esos términos contaría con el amplio apoyo de los acreedores privados de Argentina" y aseguró que "está comprometido de buena fe a encontrar una solución responsable y sostenible para las dificultades financieras actuales de Argentina".

Según un reporte difundido hoy por la correduría Delphos, el Grupo Ad Hoc propone añadir, a los nuevos bonos que ofrece Argentina, uno más corto, cupones promedio de entre el 4 y el 5 % y una quita del 1 % para ciertos títulos.

La tercera contraoferta fue presentada por el Comité de Acreedores de Argentina, junto a los fondos Gramercy y Fintech Advisory, todos tenedores de bonos argentinos emitidos luego de 2016.

Según la correduría Portfolio Personal Inversiones, esta propuesta incluye bonos más cortos a 2040, un cupón promedio del 5,03 % y una quita de capital del 2,3 %.

De acuerdo a las dos firmas especializadas, las propuestas de los acreedores implican un valor presente de entre 58 y 60 dólares por cada 100 dólares de valor nominal de los títulos a canjear, mientras que Argentina ofrece un valor de 40 dólares.

HACIA EL 22-M

El plazo de adhesión a la oferta lanzada por Argentina vence el próximo viernes, día en que también caduca el período de gracia de 30 días al que se acogió el país al no pagar un vencimiento de 500 millones de dólares de intereses de tres bonos incluidos en la propuesta de canje.

Si no llega a un acuerdo para entonces y no regulariza el pago, Argentina entraría en un cese de pagos selectivo.

"Por el momento, todo indica que el acuerdo está más cerca. Sin embargo, el objetivo de un acuerdo antes del viernes 22 parece quedar lejano, por lo que posiblemente se continúe negociando, aún con el no pago del vencimiento durante algunas semanas", comentó Delphos.