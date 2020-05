Gobierno español pacta con liberales prorrogar por 15 días el estado alarma

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. EFE/J.J. Guillén/Archivo

Madrid, 19 may (EFE).- El Gobierno español llegó este martes a un acuerdo con Ciudadanos (liberales) para aprobar una nueva prórroga del estado de alarma, que será de quince días como las anteriores y no de un mes como pretendía en un principio el Ejecutivo.

El Gobierno se comprometió a analizar, durante estos quince días, que concluirán el 9 de junio, medidas y reformas que permitan gestionar la pandemia de coronavirus sin la herramienta del estado de alarma, que se está usando para limitar la movilidad como medida para combatir la COVID-19.

El Gobierno español -una coalición progresista entre el Partido Socialista y la coalición de izquierda Unidas Podemos- no tiene mayoría en el Congreso para sacar adelante las prórrogas, por lo que debe negociar cada quince días para lograr apoyo parlamentario, y cada vez le cuesta más conseguir los apoyos.