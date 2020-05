Francia y Alemania defienden ante los ministros de la UE su plan de recuperación

El ministro de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire. EFE/EPA/IAN LANGSDON/Archivo

Bruselas, 19 may (EFE).- Los ministros de Economía y Finanzas de Francia, Bruno Le Maire, y Alemania, Olaf Scholz, defenderán hoy ante sus homólogos europeos su plan conjunto para crear un fondo de recuperación post-pandemia con 500.000 millones de euros, acuerdo que consideran clave para el futuro político de la Unión Europea (UE).

"Es un paso histórico para toda la UE porque es la primera vez que Francia y Alemania llegan a un acuerdo para financiar con deuda común gasto presupuestario en los estados miembros de la UE", dijo Le Maire en una declaración por videoconferencia antes de la reunión telemática de ministros de Economía y Finanzas de los Veintisiete que se celebra este martes.

Aunque no figuraba en la agenda del encuentro, los ministros abordarán el plan francoalemán presentado ayer por el presidente galo, Emmanuel Macron, y la canciller germana, Angela Merkel, que se han adelantado a la presentación de la propuesta de la Comisión Europea, pero necesitarán el respaldo de todos los socios para sacarlo adelante.

El ministro francés señaló que el plan permitirá que se apoye a los países más afectados por la crisis del coronavirus, evitando así "las divergencias económicas crecientes entre los estados miembros de la UE y la eurozona", y tendrá al mismo tiempo consecuencias políticas.

"Francia y Alemania afirman su voluntad de poner la solidaridad entre estados en el corazón de la construcción europea, porque la solidaridad es recibir en la medida de lo que nos ha afectado la crisis del coronavirus y reembolsar en función de la capacidad económica", dijo.

Le Maire destacó el "remarcable" trabajo conjunto con el equipo de Olaf Scholz, quien compareció al mismo tiempo también por videoconferencia y subrayó la importancia del acuerdo entre Berlín y París para lograr el "imprescindible" consenso que se necesita en la UE.

"Estos nuevos 500.000 millones permitirán que salgamos de la crisis juntos y más fuertes", destacó Scholz, quien defendió que es una "buena decisión, no solo en términos económicos y de empleo, sino para el futuro de la UE".

El plan fracoalemán prevé la creación de un fondo de recuperación para la Unión Europea con 500.000 millones de euros conseguidos a través de la emisión de deuda por parte de la Comisión Europea.

El dinero se canalizaría luego a través del presupuesto comunitario en forma de transferencias a fondo perdido para los países y sectores más afectados, basándose en criterios que deberá definir Bruselas.

El plan recorta la ambición en volumen de París, que inicialmente pedía un billón de euros, pero supone que Alemania admita la emisión de deuda respaldada por el presupuesto europeo y la concesión de ayudas no reembolsables, en lugar de créditos.

Sin embargo, la estrategia necesitará el visto bueno de todos los países para salir adelante, algo que no está garantizado.