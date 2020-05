Ford espera que Trump use tapabocas durante visita a planta

(Bloomberg) -- Ford Motor Co. ha pedido que el presidente Donald Trump y su contingente de la Casa Blanca usen tapabocas el jueves, cuando recorran la planta de piezas de Michigan que la productora de automóviles ha convertido en una fábrica de ventiladores.

El uso de equipos de protección personal es uno de los protocolos que Ford ha implementado en las fábricas de EE.UU. que reiniciaron la producción de vehículos el lunes. El presidente ejecutivo de la compañía, Bill Ford, se puso un tapabocas y una careta para dar un recorrido de 60 minutos por una de las plantas de la compañía el mes pasado.

“Hemos compartido todos los protocolos de seguridad de Ford con la Casa Blanca, y esos protocolos incluyen que todos los participantes usen tapabocas o equipo de protección personal cuando estén en los sitios de Ford”, dijo por teléfono Rachel McCleery, una portavoz de la fabricante de automóviles. Cuando se le preguntó si el personal del presidente había aceptado la condición, McCleery remitió a la Casa Blanca, que no hizo comentarios de inmediato.

Nota Original:Ford Says Trump Will Be Expected to Wear a Mask on Plant Tour

©2020 Bloomberg L.P.