España y Canadá no garantizan el voto presencial de dominicanos en el exterior

El canciller de República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado. EFE/Orlando Barría/Archivo

Santo Domingo, 19 may (EFE).- Países como España y Canadá no garantizan la votación presencial de los dominicanos residentes en estos países en las elecciones que el país caribeño celebrará el 5 de julio, debido a las restricciones impuestas por el coronavirus, informaron este martes fuentes oficiales.

La Junta Central Electoral (JCE) dio a conocer una carta en la que la subdirectora general de la Cancillería española, Pilar Terrén, informa de que "una vez realizada la consulta" con el Ministerio de Interior "no se puede confirmar en estos momentos la viabilidad de llevar a cabo el voto presencial" ya que dependerá "de las restricciones de movimiento que eventualmente pudieran estar en vigor en dicha fecha".

"La situación puede variar entre las diferentes provincias y, por consiguiente, los centros de voto podrían verse afectados en distinta forma, por ello habrá que revaluar la situación unos días antes", señala, aunque precisa que el sistema postal español "está funcionando con normalidad por si pudiera ser posible arbitrar el voto por correo".

El ministro dominicano de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas, informó que Canadá también ha expresado de manera escrita "la no disposición de permitir un proceso electoral presencial".

Del mismo modo, Estados Unidos, país en el que reside un mayor número de dominicanos, ha planteado que el voto se pueda hacer de manera virtual o por correo, según declaraciones de Vargas recogidas por el Partido Revolucionario Dominicano (PRD), formación que preside el canciller.

En tanto, el movimiento cívico Participación Ciudadana (PC) exigió este martes a la Junta Central Electoral (JCE) mayores esfuerzos para garantizar el voto de los dominicanos en el exterior en las elecciones del próximo 5 de julio.

El derecho al voto de los dominicanos en el exterior "debe ser garantizado no solo porque se trata de un derecho constitucional, sino, además, porque representa el 7,9 % del padrón electoral, equiparándose en cantidad a diez provincias dominicanas", apuntó.

"El voto en el exterior puede ser determinante en los resultados electorales para decidir si hay o no segunda vuelta", subrayó PC, capítulo dominicano de Transparencia Internacional.

La JCE dio ayer un plazo de 24 horas a los partidos políticos para que presenten por escrito sus argumentos sobre el voto de los dominicanos en el exterior.

El presidente del órgano electoral, Julio César Castaños Guzmán, afirmó que hasta el momento "no se han tenido respuestas contundentes" de los países receptores sobre la decisión del voto en el exterior.

A la vez, aclaró que "todas las oficinas para el voto del dominicano del exterior están electas y que su juramentación no es indispensable, porque lo indispensable es la resolución del Pleno que les designó ya".

De acuerdo al padrón de la JCE, 595.879 dominicanos residentes en el extranjero están llamados a votar, de ellos 406.536 viven en los Estados Unidos; 81.506 en España y 14.630 en Italia, naciones donde el coronavirus SARS-CoV-2 ha causado mayores estragos a nivel de víctimas y contagios.

Los dominicanos en el exterior eligen a siete diputados de ultramar, además de que también pueden votar a nivel presidencial.