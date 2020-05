Enfermos de Covid que dan positivo tras recuperarse no contagian

(Bloomberg) -- Los pacientes que dan positivo al coronavirus semanas después de recuperarse de Covid-19 probablemente no pueden transmitir la infección, según una investigación de Corea del Sur.

Científicos de los Centros Coreanos para el Control y la Prevención de Enfermedades estudiaron 285 supervivientes de Covid-19 que dieron positivo al coronavirus tras aparentemente recuperarse de la enfermedad, según indicaba un resultado negativo anterior de la prueba. No se concluyó que los pacientes que volvían a dar positivo propagaran la infección, y las muestras de virus recogidas de estos individuos no proliferaron en cultivos, lo que indica que los pacientes expulsaban partículas de virus no infecciosas o muertas.

Las conclusiones, informadas el lunes por la noche, son un dato positivo para las regiones que quieren reanudar la actividad económica a medida que más pacientes se recuperan de la pandemia que ha enfermado al menos a 4,8 millones de personas hasta el momento. Los datos que emergen de Corea del Sur indican que aquellos que se han recuperado de Covid-19 no presentan un riesgo a la propagación del coronavirus cuando las medidas de distanciamiento físico se relajan.

Los resultados indican que las autoridades de salud en Corea del Sur ya no considerarán que las personas que se han recuperado de la enfermedad son infecciosas. La investigación del mes pasado mostró que las llamadas pruebas de PCR para el ácido nucleico del coronavirus no pueden distinguir entre partículas virales muertas y viables, lo que puede dar la impresión equivocada de que alguien que da positivo al virus sigue siendo infeccioso.

Las autoridades de Corea del Sur dijeron que, según los protocolos revisados, ya no se debería exigir a las personas que den negativo al virus antes de regresar al trabajo o la escuela después de haberse recuperado de la enfermedad y haber completado el período de aislamiento.

“Según los nuevos protocolos, no se requieren pruebas adicionales para los casos que han sido dados de alta tras el aislamiento”, dijo el CDC coreano en un informe.

Algunos pacientes con coronavirus han dado positivo al virus nuevamente hasta 82 días después de infectarse. Casi todos los casos para los que se tomaron análisis de sangre tenían anticuerpos contra el virus.

Nota Original:Covid Patients Testing Positive After Recovery Aren’t Infectious

©2020 Bloomberg L.P.