El Tijuana investigará al delantero Erick Torres por probable hecho violento

Tijuana (México), 19 may (EFE).- El Tijuana mexicano informó este martes que abrirá una investigación al atacante Erick Torres para aclarar un probable hecho violento del jugador en estado de ebriedad el pasado mes de agosto.

"Este lunes trascendió en medios de comunicación que el delantero tuvo un incidente de tránsito el pasado agosto en el centro de la ciudad; el club Tijuana reprueba cualquier comportamiento que no se apegue a nuestro código de conducta basado en profesionalismo y responsabilidad del personal", comentó el equipo en un comunicado.

Según trascendió, Torres, de 27 años, atropelló a una persona cuando manejaba ebrio el pasado verano, lo cual consta en un reporte de la policía.

El futbolista desmintió el hecho, sin embargo, su equipo decidió indagar para aclarar la situación.

'El Cubo' Torres formó parte de la selección mexicana ganadora del tercer lugar en la Copa Mundial sub'20 2011, pero no ha podido establecerse en la selección mayor y tampoco ha logrado una estabilidad en los equipos en los que jugó, aunque integró el Tri que fue tercero en la Copa Oro 2017.

Formado en las Chivas de Guadalajara, el artillero jugó en la MLS con el Chivas USA y el Houston Dynamo, mientras en México ha vestido las camisetas del Guadalajara, en una segunda oportunidad, Cruz Azul, Pumas UNAM y los Xolos de Tijuana.

Llegó a su actual equipo para participar en el torneo Apertura 2018, pero no ha podido ser considerado como titular y en el actual Clausura 2020 suma solo 171 minutos en la cancha con un gol anotado, a pesar de que los Xolos ocupan el penúltimo lugar en ataque.

Los Xolos ocupan el antepenúltimo lugar de la clasificación del torneo Clausura, suspendido el pasado mes de marzo, con dos victorias, tres empates, cinco derrotas y nueve puntos, a 13 del líder Cruz Azul.