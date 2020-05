El oeste de Cuba tiembla con un sismo de 3,5 grados, el tercero en tres días

El movimiento telúrico, que no causó víctimas ni daños materiales, ocurrió a las 15.49 hora local (19.49 GMT) un kilómetro al norte de la localidad pinareña de Guane y tuvo una profundidad de 5 kilómetros, informó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais) de Cuba. EFE/Bagus Indahono/Archivo

La Habana, 19 may (EFE).- Un sismo de magnitud 3,5 en la escala abierta de Richter sacudió este martes a la provincia cubana de Pinar de Río (oeste), el tercer temblor perceptible en la isla en tres días y el noveno de este año.

El movimiento telúrico, que no causó víctimas ni daños materiales, ocurrió a las 15.49 hora local (19.49 GMT) un kilómetro al norte de la localidad pinareña de Guane y tuvo una profundidad de 5 kilómetros, informó el Centro Nacional de Investigaciones Sismológicas (Cenais) de Cuba.

Vecinos de la ciudad de Pinar del Río y las comunidades de Consolación del Sur y Entronque de Herradura aseguraron sentir las sacudidas del sismo, poco usual en esa zona del país caribeño, cuya región oriental es la más propensa a los temblores.

Este es el tercer movimiento perceptible que registra la isla en 72 horas, desde los dos de 4,6 y 4,2 que estremecieron el este de Cuba el pasado domingo.

Estos dos sismos formaron parte de un "enjambre" de 21 temblores ocurridos ese mismo domingo, la mayoría de ellos imperceptibles a los habitantes de la zona oriental cubana donde ocurrieron.

Según especialistas del Cenais, esta "sismicidad se corresponde con una activación de un segmento de la falla Oriente al sur del municipio Guamá, en la provincia de Santiago de Cuba (este)".

Cuba está ubicada en un punto geográfico en el que confluyen diferentes sistemas de fallas tectónicas con una importante actividad sísmica.

La porción oriental de la isla concentra alrededor del 70 % de estos eventos, aunque los sismólogos locales han advertido de que pueden ocurrir en cualquier zona del país.

El primer temblor del año ocurrió el 23 de enero en la localidad de Caimanera, en Guantánamo (oeste), con una magnitud 4,2 en la escala de Richter, y cinco días después el fuerte terremoto de magnitud 7,7 con epicentro en el Mar Caribe estremeció la isla de oriente a occidente.

Otro terremoto de magnitud 6 sacudió a mediados de abril pasado varios municipios de la occidental Pinar del Río. El resto de los temblores perceptibles de este año no han superado los 4 grados y ninguno ha causado víctimas ni daños graves.